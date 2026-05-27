涉造謠金秀賢！橫豎金世義遭裁定羈押 民眾怒嗆：抓去關吧

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓YouTube頻道「橫豎研究所」的主播金世義，因涉嫌在去年造謠金秀賢，遭到檢方聲請羈押，昨天（26日）晚間法院裁定羈押。金世義昨天上午現身法院，被民眾怒嗆：「抓去關吧！」一度惹怒金世義與對方互槓。

金世義因涉嫌造謠金秀賢遭到羈押，在出庭前接受記者訪問，反駁檢方所有指控。（達志影像）

檢警經過調查發現，金世義明知金秀賢根本沒有跟未成年的金賽綸交往，卻為了獲取YouTube利益，不但涉嫌造假金秀賢與金賽綸的對話，甚至以AI變造錄音檔，因此向法院聲請羈押。根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院的法官付東植（부동식）認定金世義有湮滅證據及逃亡之虞，裁定羈押。

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昨天上午，金世義現身法院時，否認檢方所有的指控，「我一個都不會認，我會反駁所有指控！這點我很有自信。」他更指出，國立科學搜查研究院已經表明過無法確認有AI變造，難道檢警要否定國立科學搜查研究院的調查結果，反而去相信金秀賢委託的民間機構？讓他無法接受。

金世義也表示，接下來將對首爾江南警察局以及首爾中央地方檢察廳提告。至於檢警在金世義羈押獲准之後，將進一步查明他透過YouTube 等途徑，對金秀賢施加壓力的具體過程。

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