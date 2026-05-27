自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

涉造謠金秀賢！橫豎金世義遭裁定羈押 民眾怒嗆：抓去關吧

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓YouTube頻道「橫豎研究所」的主播金世義，因涉嫌在去年造謠金秀賢，遭到檢方聲請羈押，昨天（26日）晚間法院裁定羈押。金世義昨天上午現身法院，被民眾怒嗆：「抓去關吧！」一度惹怒金世義與對方互槓。

金世義因涉嫌造謠金秀賢遭到羈押，在出庭前接受記者訪問，反駁檢方所有指控。（達志影像）金世義因涉嫌造謠金秀賢遭到羈押，在出庭前接受記者訪問，反駁檢方所有指控。（達志影像）

檢警經過調查發現，金世義明知金秀賢根本沒有跟未成年的金賽綸交往，卻為了獲取YouTube利益，不但涉嫌造假金秀賢與金賽綸的對話，甚至以AI變造錄音檔，因此向法院聲請羈押。根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院的法官付東植（부동식）認定金世義有湮滅證據及逃亡之虞，裁定羈押。

昨天上午，金世義現身法院時，否認檢方所有的指控，「我一個都不會認，我會反駁所有指控！這點我很有自信。」他更指出，國立科學搜查研究院已經表明過無法確認有AI變造，難道檢警要否定國立科學搜查研究院的調查結果，反而去相信金秀賢委託的民間機構？讓他無法接受。

金世義也表示，接下來將對首爾江南警察局以及首爾中央地方檢察廳提告。至於檢警在金世義羈押獲准之後，將進一步查明他透過YouTube 等途徑，對金秀賢施加壓力的具體過程。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中