22歲貝克宇赴美攻讀伯克利！崔佩儀機場送兒忍淚感慨「一眨眼長大了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕崔佩儀22歲兒子貝克宇日前返台陪過母親節，母子不僅一起上節目、泡溫泉、海邊散心，連日來的溫馨互動畫面也讓粉絲直呼超有愛。如今，貝克宇已返回美國繼續攻讀伯克利音樂學院研究所，崔佩儀連日分享一家人的溫馨合照，看著兒子如今的成就更感嘆「一眨眼就長大了」，字裡行間滿是不捨與驕傲。

崔佩儀到機場送老公與兒子貝克宇返美。（組合照，翻攝自臉書）

崔佩儀近日頻頻在社群分享與兒子相處的點滴，透露貝克宇趁學校假期返台陪伴家人，一家人不僅共同出遊、享受天倫之樂，還一起錄製節目通告。一家人難得聚首，崔佩儀則感性表示，「美好的時光總是過得很快，特別珍惜在一起的時光」、「沒有什麼比全家人聚在一起更幸福」，滿是對家庭團聚的珍惜。

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崔佩儀分享全家團聚的合照，一家人互動溫馨。（翻攝自臉書）

貝克宇目前就讀伯克利音樂學院研究所，優秀表現讓許多粉絲相當驚艷，隨著返台假期結束，他也準備返回美國繼續完成學業，崔佩儀特地現身機場送行，暖心喊話「兒子加油努力完成學業」、「雖然全家人分開，但是心永遠在一起！」看著兒子朝理想穩步邁進，她不禁忍淚感慨「貝克宇一眨眼的功夫就長大了...」同時感謝老公經常返台陪伴她與愛犬「妞妞」。

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