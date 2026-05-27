55歲美魔女被酸「講話太嗲」 罕見動怒：不是故意裝可愛

〔記者鍾志均／綜合報導〕55歲還被封「凍齡女神」的高素榮（고소영），最近意外因為「講話太嗲」掀起話題。她在最新YouTube影片裡，罕見正面回應網友酸言酸語，甚至無奈喊冤：「我不是故意裝可愛！」

55歲高素榮分享日常保養。（翻攝自YouTube）

高素榮最近公開自己的30年晨間保養日常，超狂童顏狀態再度震撼網友。不過就在一片稱讚聲中，製作單位卻突然提到，有酸民留言問：「為什麼一直앵앵거린다（講話嗲嗲的）？」讓她當場苦笑。

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她坦言，原本說話方式從以前就是這樣，「尤其面對陌生人時，我反而更想表現得有禮貌、親切。」她還舉例，像是在餐廳拜託店員時，會自然帶點撒嬌口氣，其實只是希望氣氛更柔和，完全不是刻意裝嫩。

高素榮平時注重自我管理。（翻攝自YouTube）

面對外界質疑她「為了看起來年輕才故意裝可愛」，高素榮直接回擊：「如果只是想顯年輕，怎麼可能30年都這樣講話？」一句話霸氣堵住酸民嘴巴。

有趣的是，她還自爆過去上節目其實會刻意「換聲音」說話，因為以前從沒像現在這樣真實、近距離地公開私下模樣。如今開始經營YouTube後，才讓觀眾第一次看到最自然的高素榮。

影片曝光後，不少粉絲反而力挺到底，直呼：「這明明就是高素榮特色」、「講話超有氣質」、「55歲還這麼可愛根本犯規」，意外讓「撒嬌聲線」再度成為熱門討論話題。

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