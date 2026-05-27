《澎湖海戰》未上映就被喊下架 施琅被轟「漢奸主角」掀歷史大戰

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歷史題材電影《澎湖海戰》將於7月在中國上映，因題材爭議引爆兩極討論，近來出現「要求下架」聲浪，關鍵原因之一不是戰爭場面，而是主角人選為清初名將「施琅」。

《澎湖海戰》還未正式上映就先爆發「下架潮」。（翻攝自微博）

由於施琅在歷史上曾從鄭成功陣營轉投清廷，被部分網友貼上「三姓家奴」、「漢奸」標籤，讓這部作品還沒正式掀起票房，就先在網路炸成大型歷史辯論現場。

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不少網友認為，若洪承疇、尚可喜、耿精忠等人長年被視為「投降派」，那施琅為何能在影視作品中被塑造成英雄？有人質疑，這類敘事等於重新定義歷史善惡觀，「以前被罵的，現在突然變主角？」甚至直言翻案式創作，容易挑動民族情緒。

更有聲音直接把討論延伸到當代政治語境。有網友指出，鄭氏政權當年並未主張「台灣獨立」，也從未否認自身中國人身分，而是抗拒滿清統治，因此若用現代「反分裂」邏輯重新詮釋歷史，恐怕會讓不少人認為說服力不足。這番言論也讓整起爭議從電影討論，一路燒進歷史認同與民族敘事。

不過，也有另一派觀眾認為，歷史人物本來就不可能只有單一面向。有人認為施琅確實在歷史上扮演重要角色，不該只用「忠奸二分法」簡化評價，「真正成熟的歷史作品，本來就該允許灰色地帶存在。」甚至有人直言，現在不少觀眾其實不是在討論電影，而是在借古諷今。

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