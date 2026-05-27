自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男神楊洋「被帶去見家長」內幕流出... 竟被誇：比親兒子帥

方逸倫（左起）、章若楠、楊洋在《雨霖鈴》共組探案小隊，性格迥異的三人一路上鬥嘴不斷。（Disney+提供）方逸倫（左起）、章若楠、楊洋在《雨霖鈴》共組探案小隊，性格迥異的三人一路上鬥嘴不斷。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫領銜主演Disney+ 武俠劇《雨霖鈴》，最新劇情中，白玉堂兄長15年前枉死的案件竟也與襄陽王的謀反有所牽連，一行人面臨反派的重重阻礙，使查案過程無比艱辛。展昭與白玉堂更被設計騙至山洞中，用能引發幻覺的迷藥逼迫兩人互相殘殺，中毒的白玉堂先是將展昭認成敵人、後來又在恍惚之間把對方認作死去的哥哥，不斷喚展昭「哥哥」、「我長大了，我一定能救你」，展昭則一邊擊退敵人，一邊情緒穩定地安撫：「我知道，我們一定能逃出去的」。劇中更有展昭將喝醉的白玉堂扶回房中、蓋上被子的溫馨橋段；以及白玉堂對展昭的真誠告白：「我並非相信公道常在，而是相信你」、「你必須活著，這就是我白玉堂的天理」；還有無數次毫不猶豫將對方護在身後、生死相依的堅定情誼。

方逸倫（右）與楊洋在《雨霖鈴》之間的化學反應強烈。（Disney+提供）方逸倫（右）與楊洋在《雨霖鈴》之間的化學反應強烈。（Disney+提供）

戲外楊洋與方逸倫被問及如何培養貓鼠之間的化學反應，竟表示「不需要培養」，楊洋坦言：「好像沒什麼破冰環節，拍著拍著就很有默契」，方逸倫也附和：「我們兩個都是土象星座，楊洋是處女、我是魔羯，平時也會聊一些男孩子的話題」。拍攝期間兩人歡笑不斷，光在山洞場景就笑場數次，楊洋認為再怎麼嚴肅的橋段「有時候一對上眼神就會笑到停不下來」，方逸倫則分享自己的忍笑妙招：「我會想一些很傷心的歌，像關於分手、失意、親情，還有把所有難受的事情都想一遍。」

近日方逸倫接受優酷訪問加碼透露兩人「見家長」的逗趣畫面，表示媽媽一見到楊洋就誇「怎麼比我兒子臉還小、還帥啊」，也分享楊洋的反應：「他很受用的，楊洋很喜歡別人真心誠意地誇他」。被問及痛失在母親心中「天下第一帥」的地位是否會走心，方逸倫反而化身楊洋「顏粉」直言：「楊洋真的很不錯，我們帥的各有千秋，但非要比個高下的話，說真的我覺得他帥一點。」

方逸倫（左起）、楊洋、章若楠在《雨霖鈴》前往探案。（Disney+提供）方逸倫（左起）、楊洋、章若楠在《雨霖鈴》前往探案。（Disney+提供）

而Disney+更釋出楊洋、方逸倫回覆幸運粉絲留言的影片。劇中眾多高難度打戲無疑是粉絲關注的焦點，楊洋分享自己很享受文戲和打戲間的拉扯感、兩者密不可分，感性表示：「武戲是展昭扛住世界的一種方式，文戲則是他扛住內心的樣子」；方逸倫則坦言打戲對自己而言是不小挑戰，「因為《雨霖鈴》確實是一個落地武俠，需要更多實打實的套招、少一些光和特效等等」。

兩人未來的戲路也引發觀眾好奇，方逸倫被問及是否有什麼角色是一直想演、但還沒嘗試的，他笑認對「制服類」最感興趣：「像警察、消防員、律師、醫生都想挑戰。」而對於古裝扮相令人驚豔的楊洋，粉絲也詢問未來是否還會接演現代戲，他則表示期待「如果有能讓我產生共鳴、或讓我喜歡的人物的話，我會去演的」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中