男神楊洋「被帶去見家長」內幕流出... 竟被誇：比親兒子帥

方逸倫（左起）、章若楠、楊洋在《雨霖鈴》共組探案小隊，性格迥異的三人一路上鬥嘴不斷。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫領銜主演Disney+ 武俠劇《雨霖鈴》，最新劇情中，白玉堂兄長15年前枉死的案件竟也與襄陽王的謀反有所牽連，一行人面臨反派的重重阻礙，使查案過程無比艱辛。展昭與白玉堂更被設計騙至山洞中，用能引發幻覺的迷藥逼迫兩人互相殘殺，中毒的白玉堂先是將展昭認成敵人、後來又在恍惚之間把對方認作死去的哥哥，不斷喚展昭「哥哥」、「我長大了，我一定能救你」，展昭則一邊擊退敵人，一邊情緒穩定地安撫：「我知道，我們一定能逃出去的」。劇中更有展昭將喝醉的白玉堂扶回房中、蓋上被子的溫馨橋段；以及白玉堂對展昭的真誠告白：「我並非相信公道常在，而是相信你」、「你必須活著，這就是我白玉堂的天理」；還有無數次毫不猶豫將對方護在身後、生死相依的堅定情誼。

方逸倫（右）與楊洋在《雨霖鈴》之間的化學反應強烈。（Disney+提供）

戲外楊洋與方逸倫被問及如何培養貓鼠之間的化學反應，竟表示「不需要培養」，楊洋坦言：「好像沒什麼破冰環節，拍著拍著就很有默契」，方逸倫也附和：「我們兩個都是土象星座，楊洋是處女、我是魔羯，平時也會聊一些男孩子的話題」。拍攝期間兩人歡笑不斷，光在山洞場景就笑場數次，楊洋認為再怎麼嚴肅的橋段「有時候一對上眼神就會笑到停不下來」，方逸倫則分享自己的忍笑妙招：「我會想一些很傷心的歌，像關於分手、失意、親情，還有把所有難受的事情都想一遍。」

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近日方逸倫接受優酷訪問加碼透露兩人「見家長」的逗趣畫面，表示媽媽一見到楊洋就誇「怎麼比我兒子臉還小、還帥啊」，也分享楊洋的反應：「他很受用的，楊洋很喜歡別人真心誠意地誇他」。被問及痛失在母親心中「天下第一帥」的地位是否會走心，方逸倫反而化身楊洋「顏粉」直言：「楊洋真的很不錯，我們帥的各有千秋，但非要比個高下的話，說真的我覺得他帥一點。」

方逸倫（左起）、楊洋、章若楠在《雨霖鈴》前往探案。（Disney+提供）

而Disney+更釋出楊洋、方逸倫回覆幸運粉絲留言的影片。劇中眾多高難度打戲無疑是粉絲關注的焦點，楊洋分享自己很享受文戲和打戲間的拉扯感、兩者密不可分，感性表示：「武戲是展昭扛住世界的一種方式，文戲則是他扛住內心的樣子」；方逸倫則坦言打戲對自己而言是不小挑戰，「因為《雨霖鈴》確實是一個落地武俠，需要更多實打實的套招、少一些光和特效等等」。

兩人未來的戲路也引發觀眾好奇，方逸倫被問及是否有什麼角色是一直想演、但還沒嘗試的，他笑認對「制服類」最感興趣：「像警察、消防員、律師、醫生都想挑戰。」而對於古裝扮相令人驚豔的楊洋，粉絲也詢問未來是否還會接演現代戲，他則表示期待「如果有能讓我產生共鳴、或讓我喜歡的人物的話，我會去演的」。

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