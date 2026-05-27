自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吃辣流汗能排毒？哈林破解迷思 醫師認：這詞被濫用

哈林（中）主持公視《哈！真相大白了》邀（左）荒山亮、高捷同上節目。（公視提供）哈林（中）主持公視《哈！真相大白了》邀（左）荒山亮、高捷同上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀來藝人高捷、甄莉、荒山亮、艾庭與護理師譚敦慈、主廚陸巧因上節目。幾位來賓都有餐飲經驗，節目出題「吃辣流汗可以幫助代謝，有排毒效果？」，過程中只有艾庭選了「○」，哈林看了笑說「你這個美眉一看就是不會拿分」。

高捷等其他五位這題都選「╳」，高捷還舉看病經驗提出質疑說「假如人不舒服、喉嚨痛去看病，醫生都會提醒別吃辣、酒不要喝，減少刺激，你都喉嚨痛、咳嗽不舒服，怎麼可能再吃辣排毒？」。

開麻辣火鍋店的甄莉則提到「吃辣是讓人流汗，代謝循環好一點，可是並不會讓你排毒，如果真可以排毒，大家都去吃麻辣火鍋就好啦」。這時艾庭高舉雙手說「但是會拉肚子！」，哈林直接回嗆「拉肚子叫排毒嗎？拉肚子是排泄」，還大笑說「難道這有『排』就是一樣的事嗎？」。

主廚陸巧因也解釋「因為辣椒裡面的辣椒素會刺激我們腸胃與發汗，它單純就是讓你的水分代謝掉，不會到深層的排毒，人吃完好像少幾公斤，其實是水分掉一些而已」。

護理師譚敦慈最後作答並總結解釋「其實流汗沒辦法排毒啦」，也說「腎臟有一個『再吸收』功能，它會將養分、水分再吸收回來，但這只是一個調節器官，其實流汗沒有排毒作用」。但譚敦慈也補充說「少數腎臟壞掉的人，在流汗過程中可以排掉些許有毒物質，不過這機會較小一點」，讓哈林說「原來如此，這是人體的一種機制」。

這題答案公布後是「╳」，證明吃辣流汗排毒是個假訊息，艾庭看了裝可愛氣噗噗喊說「怎麼最後全拋棄我？」。節目顧問、中醫師詹博恩也說「排毒這個詞被大家濫用」，認為有人吃藥起不良反應或泡溫泉飆汗，「商人都標榜這在排毒」。

詹博恩進一步說明「人體排毒的器官主要還是肝臟跟腎臟」，他表示，「流汗單純排出水分，少部分人也帶著一點點氨或礦物質，但與排毒都不太有關係」。

哈林抓緊機會繼續問「那拔罐後身上帶著一塊塊，也會講這是排毒」。詹博恩則回答說「刮痧、拔罐後，皮膚表面紅、黑、紫的瘀青，那是微血管被破壞」，他說「的確可透過微血管復原過程促進免疫反應，對身體會有點幫助；但微血管破了、刺出來東西是血，也沒有排到毒」。哈林聽完恍然大悟說「學到新東西了，這沒有毒會跑出來！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中