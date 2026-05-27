吃辣流汗能排毒？哈林破解迷思 醫師認：這詞被濫用

哈林（中）主持公視《哈！真相大白了》邀（左）荒山亮、高捷同上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀來藝人高捷、甄莉、荒山亮、艾庭與護理師譚敦慈、主廚陸巧因上節目。幾位來賓都有餐飲經驗，節目出題「吃辣流汗可以幫助代謝，有排毒效果？」，過程中只有艾庭選了「○」，哈林看了笑說「你這個美眉一看就是不會拿分」。

高捷等其他五位這題都選「╳」，高捷還舉看病經驗提出質疑說「假如人不舒服、喉嚨痛去看病，醫生都會提醒別吃辣、酒不要喝，減少刺激，你都喉嚨痛、咳嗽不舒服，怎麼可能再吃辣排毒？」。

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開麻辣火鍋店的甄莉則提到「吃辣是讓人流汗，代謝循環好一點，可是並不會讓你排毒，如果真可以排毒，大家都去吃麻辣火鍋就好啦」。這時艾庭高舉雙手說「但是會拉肚子！」，哈林直接回嗆「拉肚子叫排毒嗎？拉肚子是排泄」，還大笑說「難道這有『排』就是一樣的事嗎？」。

主廚陸巧因也解釋「因為辣椒裡面的辣椒素會刺激我們腸胃與發汗，它單純就是讓你的水分代謝掉，不會到深層的排毒，人吃完好像少幾公斤，其實是水分掉一些而已」。

護理師譚敦慈最後作答並總結解釋「其實流汗沒辦法排毒啦」，也說「腎臟有一個『再吸收』功能，它會將養分、水分再吸收回來，但這只是一個調節器官，其實流汗沒有排毒作用」。但譚敦慈也補充說「少數腎臟壞掉的人，在流汗過程中可以排掉些許有毒物質，不過這機會較小一點」，讓哈林說「原來如此，這是人體的一種機制」。

這題答案公布後是「╳」，證明吃辣流汗排毒是個假訊息，艾庭看了裝可愛氣噗噗喊說「怎麼最後全拋棄我？」。節目顧問、中醫師詹博恩也說「排毒這個詞被大家濫用」，認為有人吃藥起不良反應或泡溫泉飆汗，「商人都標榜這在排毒」。

詹博恩進一步說明「人體排毒的器官主要還是肝臟跟腎臟」，他表示，「流汗單純排出水分，少部分人也帶著一點點氨或礦物質，但與排毒都不太有關係」。

哈林抓緊機會繼續問「那拔罐後身上帶著一塊塊，也會講這是排毒」。詹博恩則回答說「刮痧、拔罐後，皮膚表面紅、黑、紫的瘀青，那是微血管被破壞」，他說「的確可透過微血管復原過程促進免疫反應，對身體會有點幫助；但微血管破了、刺出來東西是血，也沒有排到毒」。哈林聽完恍然大悟說「學到新東西了，這沒有毒會跑出來！」

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