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娛樂 日韓

BTS爆「演唱會亂象」...釜山住宿飆天價 柾國嗆爆全場

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團不只橫掃全美音樂獎，連回家鄉開演唱會都能掀起「住宿災難」。

BTS對於釜山開唱的「當地住宿價格高漲」忍不住開砲。（達志影像）BTS對於釜山開唱的「當地住宿價格高漲」忍不住開砲。（達志影像）

BTS下月即將前往釜山開唱，但演唱會都還沒開始，當地旅館價格卻已失控暴漲，傳出原本一晚約台幣2000多元的房間，被炒到數十萬台幣，誇張情況連成員本人都看不下去，直接公開開嗆：「這真的太超過了！」

隊長RM出席全美音樂獎後，透過Weverse和粉絲聊天時，突然嚴肅提到釜山住宿問題。他無奈表示：「雖然旺季本來就會漲價，但大家真的該適可而止。」透露聽說有粉絲因為房價太離譜，乾脆選擇熬夜不睡、去汗蒸幕過夜，讓他忍不住直喊：「這樣不對吧？」

身為釜山人的Jimin聽到後也超心疼，直球開酸：「再怎麼樣也不能翻好幾倍吧？」柾國更直接切換「釜山老鄉模式」，用方言一句「夠了啦（고마 해라）」瞬間笑翻粉絲，但也看得出真的有點火大。

這波「BTS效應」讓釜山市政府緊急出手救火，不只推動「公平住宿挑戰」，還協調大學、宗教團體甚至公營機構開放住宿空間；部分飯店也趕緊表態，承諾演唱會期間不亂漲價，避免讓城市形象翻車。

事實上，BTS這次時隔4年重返釜山開唱，早就被視為超級盛事，再加上他們剛剛才在第52屆全美音樂獎抱回年度藝人、夏日歌曲等大獎，人氣早就無人能敵。

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