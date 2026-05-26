5／24～30財運最旺生肖出爐 有人獎金入袋 有人恐破財翻車

4生肖本週喜氣爆棚，財運擋不住。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月即將進入尾聲，最新一週運勢也正式出爐！民俗粉專「興趣使然的解籤師」公布5月24日至30日12生肖運勢，其中4生肖財運、事業運雙雙爆發，甚至有望迎來「雙喜臨門」；但也有4生肖運勢低迷，不只容易破財，還恐陷入人生卡關危機，得格外小心。

■鼠：下下

籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。

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批：運勢低迷，謹慎行事。本週避免簽約或遠行，重要文件備份，隨身帶鹽米包。

■牛：上上

籤詩：看君來問心中事，積善之家慶有餘；運亨財子雙雙至，指日喜氣溢門閭。

批：財運亨通，雙喜臨門。本週有股票獲利或獎金入帳，可小額投資，財運爆發。

■虎：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫貪偏財。本週薪水穩定入帳，但賭運不佳，勿跟風短期炒作。

■兔：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：水到渠成，貴人帶財。本週利啟動新計畫，社交場合遇投資貴人，財運顯著提升。

■龍：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：財運低迷，宜守不宜攻。本週避免大額消費或借貸，健康注意睡眠。

■蛇：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：合作生財，把握良機。本週與人合夥可盈利，但須明訂權責，東方擺綠植穩定氣場。

■馬：上上

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：財源廣進，家業興旺。本週利房地產交易或長期投資，可諮詢專家意見。

■羊：上上

籤詩：功名得意與君顯，前途富貴喜安然；若遇一輪明月照，十五團圓照滿天。

批：財運高照，名利雙收。本週利簽約且業績獎金入袋，投資有明顯獲利。

■猴：下下

籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。

批：人際失和，財運受阻。本週避免與人金錢往來，重要資訊雙重確認，捐舊衣積福。

■雞：中平

籤詩：雲開月出見分明，不須進退問前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成。

批：方向漸明，穩步向前。本週整理財務報表，6月再規劃投資，勿急躁。

■狗：下下

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：合作生變，財物謹慎。下下避免合夥或借貸，重要文件需公證，隨身帶鹽米包。

■豬：小吉

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：偏財入袋，把握時機。本週可積極爭取業外收入，穿戴黃色催旺財運。

☆民俗說法僅供參考☆

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