麥可回來了！Ben Bowman神還原MJ 1200名台粉哭成一片

MJ致敬演唱會逼哭不少老粉。（Live Nation Electronic Asia / 超級圓頂提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕「麥可沒有離開過。」今（26）晚在Zepp New Taipei幾乎成了全場1200名觀眾共同的答案。

被全球MJ鐵粉封為「天花板級」的致敬演出【Michael Starring Ben】亞洲巡演首站，晚間正式在台登場。從開場第一秒開始，現場就像被丟進時光隧道，當熟悉的節奏轟然炸開，台下瞬間尖叫失控，有人站起來狂跳，不少老粉一邊唱一邊哭，被形容根本是「大型集體青春崩潰現場」。

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MJ致敬秀太神，Ben Bowman一脫墨鏡，全場雞皮疙瘩炸開。（Live Nation Electronic Asia / 超級圓頂提供）

頂著「最像麥可的人」稱號的Ben Bowman，一身白襪黑鞋、黑色禮帽與墨鏡登場，一開口唱《Wanna Be Startin’ Somethin’》時，全場立刻瘋掉。尤其當他唱到一半摘下墨鏡、甩出招牌「嗷～」吼聲，再配上精準到可怕的機械舞與月球漫步，觀眾幾乎瞬間起雞皮疙瘩。

有人激動大喊「I love you Michael！」更有人邊錄影邊崩潰尖叫：「真的太像了！」

整場演出幾乎沒有冷場，24首經典神曲連發，把Zepp直接炸成大型MJ宇宙。《Another Part Of Me》的太空漫步一出，全場手機直接舉成銀河；《Black or White》則在重電吉他與鼓聲轟炸下，把氣氛推到另一波高潮。

Ben Bowman神複製麥可傑克森經典舞步。（Live Nation Electronic Asia / 超級圓頂提供）

最讓觀眾情緒潰堤的，則是中段突然切進「Jackson 5回憶殺」。

當《ABC》輕快旋律一下，現場瞬間充滿青春感，但真正的核彈是《I’ll Be There》；不少跟著Michael Jackson長大的鐵粉當場失守，邊唱邊哭，有人甚至直接抱著朋友落淚。台下那種千人合唱的畫面，被形容像是在和天堂裡的MJ隔空對話。

而Ben Bowman顯然也很懂「情緒控制」。前一秒還讓全場哭到不行，下一秒又立刻切進《Beat It》，熟悉前奏一響，全場幾乎是反射性站起來，尖叫聲直接掀翻屋頂。

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