《星際效應》配樂大神首登台灣 粉絲嗨喊：人生必朝聖

〔記者鍾志均／台北報導〕當《星際效應》管風琴一下、《神鬼奇航》旋律響起，很多人還沒看到畫面，雞皮疙瘩就先衝上來。如今，那個替全球觀眾「配出人生BGM」的男人要親自來台了。

漢斯·季默傳奇音樂會主視覺。（AEG Presents Asia、寬宏藝術提供）

奧斯卡傳奇配樂大師漢斯季默今（26）宣布，將帶著全新世界巡演《Hans Zimmer Live – The Next Level》首度親自登台，9月19日唱進高雄巨蛋、9月20日登上台北小巨蛋；消息傳出後，粉絲高興喊出：「人生必定要朝聖！」

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從《神鬼奇航》、《全面啟動》、《星際效應》、《黑暗騎士》到《沙丘》，漢斯季默幾乎一出手，就是影史等級的聲音記憶。尤其《全面啟動》那個低鳴到讓人窒息的「時間感」、或《星際效應》直接轟進靈魂深處的管風琴旋律，早就不只是電影配樂，而是很多影迷一聽就瞬間回到某段人生時刻的「情緒開關」。

好萊塢電影音樂配樂大師漢斯·季默親臨台灣，一次開出北高兩場演出。（AEG Presents Asia、寬宏藝術提供）

不同於一般交響樂型態的電影配樂演奏會，這次《Hans Zimmer Live – The Next Level》最大賣點，就是漢斯季默本人將親自上台演出與指揮。整場演出更結合電子音效、沉浸式燈光、巨型影像與現場樂團，被歐美媒體形容像是「電影、搖滾演唱會與宇宙級聲音實驗的混合體」。

漢斯季默自己也形容：「我希望觀眾像在搭雲霄飛車，或參加一場瘋狂派對。」坦言最討厭停在原地，「最大的敵人永遠是現狀，你必須一直突破。」

《漢斯·季默傳奇音樂會-全新境界》全新製作震撼全球，打造沉浸式聲音宇宙。（AEG Presents Asia、寬宏藝術提供）

而這場巡演也真的狂到像電影情節。自2025年歐洲首演後，短短時間橫掃17國、50場演出，累積超過60萬人朝聖，幾乎場場秒殺。整體巡演甚至動員超過百名工作人員，被封為近年最誇張的電影配樂世界巡演之一。

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