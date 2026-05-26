前《變形金剛》男星又出事！酒吧外衝突遭控3項傷害罪

前《變形金剛》男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）今年2月在美國紐奧良狂歡節期間爆發酒吧衝突。（歐新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕前《變形金剛》男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）又出事了！他今年2月在美國紐奧良狂歡節（Mardi Gras）期間爆發酒吧衝突，如今正式遭到檢方起訴，且一口氣被控3項傷害罪。

據外媒報導，當時西亞疑似在法國區酒吧外情緒失控，不但被店家趕出去，之後還涉嫌回頭動手打人，甚至傳出對現場民眾咆哮、爆粗口，還使用恐同字眼，引發現場混亂。

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更誇張的是，《TMZ》拍到他赤裸上身接受急救畫面，整個人看起來相當失控。而他獲釋後的舉動更是讓外界傻眼，直接拿著監獄釋放文件在波本街繼續狂歡，甚至把文件咬在嘴裡拍照，還在X發文寫下：「Free me（放了我）」。

西亞近年風波不斷，過去就曾因公共醉酒、攻擊、擾亂秩序等問題多次被逮。（路透）

消息曝光後，有網友認為他多年來始終深陷情緒與成癮問題，也有人感嘆，曾經靠《變形金剛》爆紅的他，如今卻總是因負面新聞登上版面。

事實上，西亞近年風波不斷，過去就曾因公共醉酒、攻擊、擾亂秩序等問題多次被逮；他本人也不避諱談論自己的毒癮與酒癮問題，甚至曾接受戒癮治療。據悉，西亞在2025年與米亞高斯（Mia Goth）離婚後，他搬到紐奧良，希望能「重新開始人生」，沒想到如今卻又因暴力衝突陷入官司風暴。

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