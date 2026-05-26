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娛樂 最新消息

老婆遭命理師斷言「16年後會改嫁」 本土男星急放話：第15年先打斷腿

沈世朋初見面就求婚，霸氣上繳存摺寵小16歲嫩妻。（東森超視提供）沈世朋初見面就求婚，霸氣上繳存摺寵小16歲嫩妻。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志主持東森超視命理談話性節目《明星算算鍋》最新一集，以「是否曾在雪山救過一隻狐狸？原來夫妻緣分皆有因果！」為題，邀請演藝圈模範夫妻檔沈世朋與李新。

聊到兩人相識相愛的過程，沈世朋回憶：「當初朋友拿李新的照片給我看，第一眼就覺得非常漂亮，而且非常年輕。當時自己已經38歲，而李新才22歲還在唸書，巨大的年齡差讓孫協志忍不住吐嘈：「這你也下得了手？」笑翻眾人。

李新遭命理師斷言「16年後會改嫁」。（東森超視提供）李新遭命理師斷言「16年後會改嫁」。（東森超視提供）

李新也分享：「剛開始介紹人交換了聯繫方式，但我根本沒有去加他好友。沒想到他還打電話來質問我為何沒有加他好友，加了之後他便開始在網路上窮追猛打。」她透露，後來在長輩的催促下，兩人第一次見面，未料沈世朋竟在當晚就跟李新告白。

詹惟中（左起）、沈世朋、孫協志、李新、星座靈數專家艾莉絲，一同暢聊夫妻趣事。（東森超視提供）詹惟中（左起）、沈世朋、孫協志、李新、星座靈數專家艾莉絲，一同暢聊夫妻趣事。（東森超視提供）

孫協志聽完滿頭問號：「你們是經歷了什麼，才第一天就告白？」沈世朋直言：「因為我只有去那邊三天，我必須讓她知道我的真實想法，怕到時候各奔東西就草草結束緣分。我覺得既然喜歡，就要立刻讓她知道。」這番霸氣的舉動也讓孫協志大讚：「男生這樣直接的告白，或許就能順利展開一段好姻緣了！」

節目中，沈世朋向星座靈數專家艾莉絲提問的問題，竟然是「還能陪伴老婆走多少日子？」因為兩人年齡相差16歲之多，他非常想知道自己還有多少時日能照顧愛妻。這番深情的話語卻讓孫協志傻眼回覆：「你這好像是在問你還能活多久？這問題應該要問醫師而不是命理師吧！你想問的應該是，接下來你們的相處能否甜蜜且長久？」

艾莉絲分析指出：「正因為年齡差距，剛好讓兩人在相處上很契合。」但她也語出驚人地預測，李新在約16年又1個月之後，甚至有「改嫁」或在海外生活的機會！此話一出，讓李新立刻開玩笑說：「改嫁對象會是外國人嗎？老師這樣說就對了，讓我老公有危機感，會更好地對待我。」沈世朋則在一旁霸氣承諾：「這16年我會好好陪她，絕對不會讓她有想改嫁的機會。」一旁的孫協志不忘提醒李新：「不可以抱著什麼期待喔！」沈世朋立刻幽默補槍：「第15年我就先打斷她的腿好了！」惹得全場哄堂大笑。

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