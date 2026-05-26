黛安娜29年前私密信曝光 一句「我討厭倫敦」訴盡真心

已故的黛妃（右）與查爾斯在1981年7月29日完婚。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故黛安娜王妃雖然離世將近29年，但她的一舉一動至今仍深深吸引全球關注。近日，一封從未曝光的黛妃親筆信突然公開，不只揭露她剛嫁入皇室時的真實心境，更罕見吐露一句：「我討厭倫敦。」震撼內容再度掀起外界熱議。

這封私人信件寫於1981年，也就是黛安娜與當時仍是王子的查爾斯結婚不久後。她以巴爾莫勒爾城堡專用的皇室信紙，親筆寫信給昔日西希斯女校同學凱薩琳漢伯里，內容充滿她對新婚生活的真實感受。

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黛安娜王妃在私人信件中吐露討厭倫敦的心聲。（美聯社）

黛安娜在信中回憶兩人的蜜月時光，甜蜜寫下：「我們度過了幸福的蜜月，有無盡的陽光，而且幸運的是海面非常平靜。」

她也提到，夫妻倆當時長時間待在蘇格蘭，讓她感到非常快樂。「我們會在蘇格蘭待到10月底，這對我們來說是一大享受。」

不過最讓外界震驚的，是黛安娜在信中毫不掩飾對倫敦生活的厭惡。她直言：「我喜歡整天待在戶外，而且我討厭倫敦。」一句話意外曝光她內心真正渴望的生活方式。

黛安娜王妃（左）與查爾斯剛結婚的時候度過一段甜蜜時光。圖中嬰兒為威廉王子。（美聯社）

黛妃更在信裡分享初為人妻的心情，甜甜寫道：「結婚真的很棒。」還幽默形容：「感覺像是在和大人一起玩遊戲。」

這封信也讓外界看見，黛安娜其實一直嚮往遠離王室壓力、親近自然的平靜生活。當年她與查爾斯在1981年7月29日世紀婚禮後，曾搭乘皇家遊艇「不列顛尼亞號」展開12天地中海蜜月之旅，之後又前往蘇格蘭巴爾莫勒爾長住數月。

如今這封塵封多年的信件曝光，不少王室粉絲看完後也感嘆：「她從一開始就不適合王室生活。」更替這位傳奇王妃的人生感到唏噓。

已故的黛安娜王妃（左）一封生前寄給好友的私人信件曝光。圖右為威廉王子。（美聯社）

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