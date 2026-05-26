王鶴棣開撕沈月掉粉20萬！爸爸「棣爸油炸」慘遭洗1星生意暴跌

王鶴棣爸爸炸串店被牽連。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕27歲中國男星王鶴棣近日因錄製實境節目《親愛的客棧2026》引發輿論風暴，沒想到戰火竟一路蔓延至他父親經營的餐飲店。王鶴棣父親王勤今日（26日）向媒體證實，自家位於樂山的「棣爸油炸」近兩日突增大量惡意差評，導致店內整體生意慘跌約40%，白天與夜間的客流量皆受到顯著影響。王勤對此無奈坦言：「面對這種情況，我也不知道該怎麼辦。」

王鶴棣、沈月友情鬧僵。（翻攝自微博）

整起事件起源於該節目最後一集，王鶴棣因不滿其他成員頒發「你只是個王鶴棣」的獎項給他，隨後在社群直白吐露心聲，表示當時確實感到不舒服，以為是自己敏感了。此話一出，最初提出該獎項的女星沈月一度遭到網路抨擊，沈月迅速誠心道歉並解釋緣由，大器的態度反讓她在兩天內狂吸超過44萬粉絲；反觀王鶴棣則被網友挖出過往黑歷史，被質疑對人對己「雙標」，導致形象受損，微博粉絲在短時間內瘋狂流失25萬。期間雖然疑似王鶴棣的經紀人在微信朋友圈發文力挺、頻頻替他抱屈，仍無法止住輿論。

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令人始料未及的是，風波最後竟牽連到王鶴棣父親身上。王鶴棣父親透露，這兩天湧入的惡意負評內容高度雷同，幾乎都在嘲諷模仿王鶴棣的發言，例如「吃你的炸串我也不舒服」、「不好吃，可能是我敏感了」。許多理性網友紛紛站出來痛批抵制行為太過分，認為不該將節目爭議強加在父母的小本生意上，目前風波仍持續延燒。

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