（獨家）不只徐至琦！77姐再挨告「妨害自由、名譽」 她淚控遭施壓才反擊

徐至琦前腳才提告，「77姐」如今又遭指控施壓，挨告妨害自由、妨害名譽。（組合照，徐至琦提供、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕徐至琦近期遭「愛美教主」77姐質疑滑雪行程收費不透明，她為此才提告恐嚇、公然侮辱還有加重誹謗，並強調相關資料皆可作為提告依據。沒想到，隨著雙方爭議持續延燒，如今更牽扯出另名女子出面淚控遭77姐施壓，忍無可忍後決定提出告訴。

1名化名「A小姐」的女子今（26日）向本報投訴，自己並非公眾人物，卻因與77姐之間的糾紛長期承受壓力，最終決定赴警局報案，案由涉及妨害自由與妨害名譽。A小姐透露，自己原本不希望事情鬧大，但認為生活與情緒已受到影響，身心俱疲之下決定透過法律途徑展開反擊，同時也強調自己絕對不會撤告，也絕對不接受和解。

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A小姐表示，目前已完成報案程序，同時也一併提供相關資料與報案單，由於擔心個人生活受到波及，因此才選擇匿名方式訴諸媒體。講到此處，A小姐難掩激動之情聲淚俱下，坦言自己感受到的壓力來源，即是因遭77姐透過自媒體施壓等行徑有關，「一般人其實很難承受那種壓力...」

徐至琦日前表明已有其他民眾針對相關事件正式報案，但強調自己並未介入案件內容。（翻攝自IG）

此外，徐至琦日前曾於社群限時動態提及，確實有其他民眾已針對相關事件報案，但強調自己並未介入案件內容，也不干涉他人提告，僅是協助轉達「已有民眾正式報案」的訊息。針對上述事件，記者求證徐至琦後獲得回應，「確實有這件事情。」目前相關案件後續仍待司法進一步釐清。

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