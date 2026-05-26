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娛樂 最新消息

《失樂園》直擊兒少性侵沉默鏈 11歲洪君昊受創太逼真

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》涉及霸凌、性侵害、兒少創傷與制度崩壞，戲裡戲外反差最大的，正是童星洪君昊與李夢苡樺。

洪君昊飾演從小遭受霸凌、內心長期壓抑的蕭治和。（記者胡舜翔攝）洪君昊飾演從小遭受霸凌、內心長期壓抑的蕭治和。（記者胡舜翔攝）

洪君昊飾演從小遭受霸凌、內心長期壓抑的蕭治和，李夢苡樺則演出育幼院少女「小冰」，兩人都有大量高壓肢體接觸戲。李夢苡樺坦言，一開始讀劇本其實非常震撼，「以前可能很直覺去判斷一個人，但現在會開始想，他到底經歷了什麼。」

李夢苡樺演出育幼院少女「小冰」。（記者胡舜翔攝）李夢苡樺演出育幼院少女「小冰」。（記者胡舜翔攝）

洪君昊則表示，自己其實跟角色差超多，一開始甚至不知道怎麼進入狀態，好在劇組與表演老師一路陪著他，「才慢慢理解角色心裡那種孤單感。」

拍片時年僅11歲的洪君昊坦言，原本不懂怎麼處理肢體接觸，卻在拍攝時反過來安慰李夢苡樺；李夢苡樺透露，真正困難的是心理層面，「因為角色不是兩情相悅，那種情緒其實很沉重。」強調是演戲以來很大的突破；聽完李夢苡樺的分享，洪君昊還大大比個讚，飄出溫暖氣氛。

丁寧（左起）、范少勳、曾敬驊、洪君昊。（記者胡舜翔攝）丁寧（左起）、范少勳、曾敬驊、洪君昊。（記者胡舜翔攝）

除了主角群，這次不少配角也意外成為焦點。

睦媄飾演曾敬驊在打工時遇見的知己「美瑜」。（記者胡舜翔攝）睦媄飾演曾敬驊在打工時遇見的知己「美瑜」。（記者胡舜翔攝）

睦媄飾演曾敬驊在打工時遇見的知己「美瑜」，她透露兩人對戲時其實越拍越自然，「很多情緒都是現場慢慢長出來的。」陳彥嘉則徹底拋開偶像包袱，頂著黑色吊嘎、花襯衫、一口超台台語演詐騙集團成員「阿狠」，連他自己都笑說：「我超愛這造型，平常根本沒機會這樣穿。」

飾演「惡霸少年」大熊的陳俞諺。（記者胡舜翔攝）飾演「惡霸少年」大熊的陳俞諺。（記者胡舜翔攝）

飾演「惡霸少年」大熊的陳俞諺，也被認為是片中最讓人又恨又心疼的角色。他坦言，第一次看劇本時真的覺得角色很壞，「很怕自己演太滿。」直到和范少勳對戲後，才慢慢找到情緒節奏，「他會一直丟情緒給我，我也會回丟給他。」

另外讓全場鼻酸的，則是「社工主任」丁寧的一番話。她透露，自己現實生活中就有好友是社工，最後甚至因壓力過大生病治療，「這工作真的太需要支持了，他們其實一直在幫社會補漏洞。」

導演蔡銀娟（左起）、演員陳俞諺、睦媄、丁寧、范少勳、曾敬驊、洪君昊、陳彥嘉、李夢苡樺、監製李怡芳、李志薔。（記者胡舜翔攝）導演蔡銀娟（左起）、演員陳俞諺、睦媄、丁寧、范少勳、曾敬驊、洪君昊、陳彥嘉、李夢苡樺、監製李怡芳、李志薔。（記者胡舜翔攝）

導演蔡銀娟最後也坦言，《失樂園》不是想製造絕望，而是希望觀眾離開戲院後，可以重新理解那些被貼標籤的孩子，「也許不是他們不想變好，而是從來沒有人真正接住他們。」《失樂園》29日全台上映。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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