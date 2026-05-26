大元不要看！鼓鼓泡浴缸畫面外流

鼓鼓在MV裡難得出現泡澡畫面。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯近期推出新專輯《Vitamin G》，另外新歌《透明傘》MV也上線，他和大元結婚一年多，難得在MV裡出現泡澡畫面，笑說：「拍了《透明傘》MV後，符合主題全身都透明了！」

鼓鼓將展開「透明傘守護計劃」活動。（相信音樂提供）

談到透明傘，鼓鼓分享，透明傘雖然沒有亮麗的顏色，卻總能在需要的時候默默陪在身邊、替人遮風擋雨。他也認為這樣的特質和自己的個性有點相像：「大家對透明傘的印象是可以隨手取得、便宜、CP值高，沒有很貴重的分量，但在需要的時候卻是救命稻草；可能不是很出風頭的角色，但能在你需要的時候為你撐一把傘。」

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鼓鼓推出新專輯，希望用音樂為大家能量補給。（相信音樂提供）

鼓鼓也將推出「透明傘 守護計劃」活動，自5月30日起在誠品生活、QUEEN SHOP與ROBINMAY的限定門市，擺放由鼓鼓與歌迷手工佈置的透明傘，在各個城市為大家遮風擋雨，另外「Vitamin G 夏日咖啡好友會」將於5月30日在頂好廣場星巴克台北龍門門市、5月31日在星巴克台中大英門市，以及6月6日在星巴克高雄博愛華夏門市登場。

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