（影）《失樂園》首映突做「這動作」 觀影前先警告：看到心碎很正常

陳俞諺（左起）、睦媄、丁寧、范少勳、曾敬驊、洪君昊、陳彥嘉、李夢苡樺出席《失樂園》首映。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》聚焦育幼院、離院少年與兒少犯罪議題，是《火神的眼淚》導演蔡銀娟的最新力作；該片放映前，曬出「如果觀影途中感到心碎，屬正常現象。」原來這段話並非心理測驗，也不是社群迷因，而是真正給觀眾的「觀影提醒」。

《失樂園》還沒正式上映，就已在口碑場炸出大量後座力。有觀眾看完情緒低落好幾天，也有人坦言：「第一次發現，原來那些我們口中的『問題少年』，背後可能根本沒有退路。」

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陳俞諺（左起）、睦媄、丁寧、范少勳、曾敬驊、洪君昊、陳彥嘉、李夢苡樺出席《失樂園》首映，當場教起觀眾「蝴蝶擁抱法」舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）

《失樂園》今（26）舉辦首映記者會，導演蔡銀娟率領范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧、李夢苡樺、林暉閔等人現身，現場氣氛不像一般電影宣傳，反倒由眾演員現場示範「蝴蝶擁抱法」，教觀眾如何舒緩情緒壓力。

丁寧（左起）、范少勳、曾敬驊、洪君昊。（記者胡舜翔攝）

只見范少勳、曾敬驊帶頭交叉雙手輕拍肩膀，教大家如何在觀影後安撫自己情緒，這畫面一曝光，也讓現場的影迷忍不住表示：「第一次看到首映會像大型團體諮商。」

范少勳這次完全卸下過往陽光形象，在片中飾演社工。（記者胡舜翔攝）

片中飾演社工的范少勳，這次完全卸下過往陽光形象。他坦言，拍完後最大的感受不是沉重，而是「心疼」。因為自己學生時期其實就認識育幼院出身的朋友，「很多孩子根本不想被貼標籤，他們其實跟一般小朋友沒什麼不同。」

他也透露，真正接觸後才知道，第一線社工根本像在「徒手接炸彈」。「他們每天都在接住別人的人生，但很多時候，沒有人接住他們。」一句話直接讓現場安靜好幾秒。

曾敬驊這次飾演18歲離院、努力想活下去的少年Yang。（記者胡舜翔攝）

至於曾敬驊，這次飾演18歲離院、努力想活下去的少年Yang。角色長期陷在貧窮與現實夾殺中，最後甚至誤入犯罪世界。曾敬驊坦言，演完後開始重新思考「生存」這件事，「很多人其實不是想變壞，只是太想翻身。」《失樂園》29日在台上映。

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