昔遭大S當眾警告「敢對妹不好就打斷腿」！許雅鈞被點名 20年後現況曝光

小S曝光20年前舊照掌鏡人是大S。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星大S去年2月因病不幸在日本逝世，享年48歲。小S在蔡康永等好友的陪伴與支持下，已於2026年初正式回歸主持節目《小姐不熙娣》。雖然大S離世已滿一週年，但姊妹倆天人永隔的傷痛仍未被時間完全抹去。今（26）日稍早，小S突然在社群曬出當年的歸寧宴舊照，隔空對天上的姐姐大S真情告白，背景音樂更刻意挑選了張惠妹的經典歌曲《聽你聽我》，讓無數網友瞬間紅了眼眶。

小S突曬歸寧舊照，曝大S昔霸氣撂狠話。（翻攝自IG）

小S貼出一張珍貴的照片，她身穿典雅的白色婚紗，正端著茶水準備奉茶，身旁的新郎許雅鈞則一襲正裝、面帶微笑。小S透露，這張照片正是當年舉辦歸寧宴的側拍，而當時在現場四處捕捉她身影、留下這溫馨一幕的「掌鏡人」，正是她最愛的姐姐大S。小S感性回憶，那時大S雖然私底下嘴硬對她說：「我跟妳老公都還不熟，妳就要嫁給他了！」然而一到了歸寧宴現場，大S卻比任何人都還要開心，眼裡滿滿都是對妹妹即將成家立業的不捨與祝福。

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大S昔當眾警告許雅鈞，敢對我妹不好就打斷腿。（翻攝自IG）

更令小S至今永生難忘的，是大S當年愛妹心切的霸氣舉動。小S透露，在當天的記者會上，大S直接當著所有媒體的面向許雅鈞公開撂狠話：「Mike，如果你敢對我妹不好，我就找人打斷你的腿！」儘管當時大家都知道這是一句玩笑話，但小S心裡非常清楚，這是大S真心想要讓妹婿知道，妹妹是她心頭上的寶肉，「妳一定要好好照顧她！」

看著過往大S為自己捕捉畫面而留下的身影，小S如今按捺不住思念之情，深情寫下：「姐，我非常想妳，但Mike真的對我很好，也對媽媽很好。請妳放心。」

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