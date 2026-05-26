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濾鏡沒套好？A-Lin師妹IG影片「假睫毛飛起來」超糗

琟娜VERNA事業版圖橫跨到動漫領域。（谷優娛樂提供）琟娜VERNA事業版圖橫跨到動漫領域。（谷優娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin旗下的琟娜VERNA近期恢復暌違三年的舞蹈老師身份、擔任企業歌唱比賽評審，甚至跨足動漫二次元活動與寵物活動，工作版圖不停擴張，而她百忙之中，還挑戰翻唱A-Lin新歌《繞路》，唱完忍不住崩潰大喊「根本沒有換氣點！」直呼師姐實在太厲害。

近期她重回熟悉的舞蹈教室開課，第一堂課就出現超感動畫面，有學生看到她當場落淚。原來這位年輕媽媽過去上過她的課，甚至在她沒有開課的期間生了第二胎，終於能重新回到舞蹈教室，也讓對方情緒潰堤，因對方總覺得老師發片，自己卻因照顧家庭無法親自到場支持，覺得滿難過的，琟娜一聽趕緊安慰她，「其實妳在社群各種留言和支持我都有看到喔，一直給我很大的鼓舞！」當下兩人抱在一起熱淚盈眶。

而昨（25日）天她在IG Cover師姐A-Lin新歌《繞路》也掀起超高討論度，她坦言影片發布前很焦慮，「那天其實收工回家已經超累，但因為妝髮都還很完整，我就覺得不能浪費。」笑說《繞路》其實一直都在自己的Cover清單裡，但因為知道難度太高，所以遲遲不敢挑戰。

結果當天她乾脆「直接來」，一邊練一邊錄，幾乎是在沒準備太久的狀態下完成。「應該10個take以內吧，最後選了一個我覺得最自然的版本。」但她也坦言，這首歌根本登上本年度遇過最難唱的歌曲，「它的旋律真的上山下海，然後又幾乎不給你喘氣空間，一句都要唱超久才能換氣，我唱到後面真的有種快不能呼吸的感覺。」

琟娜VERNA事業版圖橫跨到動漫領域。（谷優娛樂提供）琟娜VERNA事業版圖橫跨到動漫領域。（谷優娛樂提供）

至於A-Lin本人有沒有看到？琟娜笑說：「我其實不知道，但A-Lin姐真的非常忙。」她也坦言，自己其實有點不敢知道對方的評價，「因為她標準真的很高，我只希望自己有達到她一半的標準，希望有過關。」

而影片中另一個意外焦點，竟然是她「快飛起來的睫毛」。琟娜透露，當天其實是參加二次元線下活動，因為連續三天演出，她特地自己研究妝容，想打造和平常不同、更甜、更軟萌的感覺，沒想到因睫毛貼太翹、技術又不夠熟練，導致她一閉眼，睫毛看起來像快飛出去，甚至有種「濾鏡沒套好」的感覺。

琟娜VERNA事業版圖橫跨到動漫領域。（谷優娛樂提供）琟娜VERNA事業版圖橫跨到動漫領域。（谷優娛樂提供）

她乾脆自己先在留言區自首，「我不是濾鏡壞掉，是睫毛真的飛起來。」沒想到粉絲瞬間笑翻，甚至還有人敲碗她開教學，想學「濾鏡故障感睫毛妝」。她也笑著回覆粉絲：「我分不清楚你這是在誇我還是在酸我。」意外掀起一波超好笑互動。

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