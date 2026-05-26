金曲3樂團拚場 「2026澎大海音樂祭」首波卡司超狂

icyball冰球樂團是今年入圍金曲獎最佳樂團的人氣團體。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今夏最受矚目的音樂盛事即將引爆澎湖，由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處打造的全新品牌活動「2026澎大海沙灘音樂祭」，訂於8月21日至23日在被譽為世界最美麗海灣的澎湖隘門沙灘盛大登場。一連三天的音樂節集結海內外30組頂尖卡司，以全日雙舞台接力演出的形式，誓言帶給樂迷最Chill的夏季海洋音樂盛宴。

同樣入圍金曲獎的超人氣樂團甜約翰，將齊聚隘門沙灘拚場演出。（三立提供）

主辦單位近日正式對外敲響首波演出名單，超華麗陣容瞬間在網路掀起熱烈討論。本次一口氣邀請了今年入圍金曲獎的三組超高人氣樂團齊聚澎湖同台飆歌，包括迎來澎大海音樂祭初登場的大勢樂團告五人、icyball冰球樂團以及甜約翰，含金量破表的卡司讓大批粉絲直呼過癮。其中首度入圍最佳樂團的icyball冰球樂團更興奮表示，雖然過去曾到澎湖演出，但從未在盛夏的沙灘上開唱，非常期待這場海灘派對。

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告五人首度受邀參加「澎大海沙灘音樂祭」。（三立提供）

除了華語樂壇一線夯團，主辦單位更透露接下來的名單將展現高度國際化，後續將邀請日本知名動畫主題曲原聲主唱以及泰國流行樂壇新星等重量級跨海卡司助陣，精彩的跨國音樂碰撞預計將吸引大量觀光客湧入，掀起一波瘋狂的聽團觀光熱潮。

這場三立電視與浮現音樂共同製作的音樂祭，現場更比照大型音樂祭規模設置雙舞台不間斷演出，讓海島的音樂能量從白晝一路延續到星空下。澎管處也貼心地為樂迷安排了豐富的水上活動與沙灘團康，並在現場規劃澎湖在地美食與原創手作等市集攤位。來到這裡除了可以追星、體驗沙灘戲水，還能觀賞夕陽海景並體驗澎湖在地文化，享受一站式的夏日體驗。

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