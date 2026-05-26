韓國演藝圈有多黑？尹到怡揭恐怖真相：減肥藥摻毒品

南韓YouTuber尹到怡，近日在YouTube影片中曝光南韓演藝圈黑暗內幕。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在台發展的南韓YouTuber尹到怡，近日在YouTube影片中曝光南韓演藝圈黑暗內幕，除霸凌外，練習生還被要求陪酒、包養，甚至有人誤食含有毒品的減肥藥，讓她大讚台灣的環境讓她覺得被尊重，更感到溫暖。

尹到怡表示練習生之間競爭激烈，常發生霸凌事件。（翻攝自YouTube）

尹到怡說，過去當練習生的時候，公司管理相當嚴格，手機被收走是常態，甚至只能在固定時間，當著工作人員的面前打電話給家人。公司也會出資替練習生整容，她提到公司在她未成年的時候，就帶她去整形醫院諮詢，當時她被推薦做雙眼皮、鼻子、削骨等多項手術，公司雖願意出錢，但考慮她年紀小，所以並未動刀。

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部分練習生會在背後散布謠言。（翻攝自YouTube）

最令人毛骨悚然的還是關於娛樂圈的「潛規則」，尹到怡說常常收到包養私訊，有些公司還會強迫藝人陪酒，尹到怡還被問過：「妳的胸部尺寸多少？」。如果不服從，公司竟然威脅：「我會跟其他演藝圈的公司朋友都講，妳絕對以後永遠不能做演藝圈的工作」。

不少公司會讓練習生去陪酒，尹到怡就被問過胸部尺寸。（翻攝自YouTube）

另外，尹到怡也分享身邊朋友的真實故事，當時朋友急著想出道，被推薦一款號稱「很多藝人都在吃」的減肥藥，沒想到裡面竟然摻了毒品，超級恐怖。

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