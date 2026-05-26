楊祐寧砸百萬重啟「元鍋4.0」！經營現況曝光 吐「老爸入夢」真實狀況

楊祐寧現在大部分時間都給家庭。（KPLUS 提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊祐寧今出席品牌活動，談到去年送別71歲父親楊進元後，重新啟動家族餐廳「元鍋4.0」，他坦言砸下數百萬元投入改裝與經營，如今看到餐廳營運穩定，也讓他相當欣慰。

楊祐寧感性表示現在不僅有不少新客人上門，許多老朋友回來後也都給予好評，「還是以前吃到的味道。」雖然父親已離世，但他和姊姊反而覺得，如今的餐廳更有爸爸的感覺，「我們真的很想念爸爸。」提到父親時，他也透露曾夢見爸爸，雖然已記不起夢境細節，但印象中是個很開心的夢。

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除了忙餐廳，他目前也將重心放回家庭生活。楊祐寧透露，自己7月才會進組拍戲，現階段大部分時間都陪伴家人。他育有3個孩子，其中8個月大的小兒子正值開始學爬、最需要人陪玩的階段，加上2個女兒精力旺盛，讓家中每天都相當熱鬧。

被問到照顧小孩和挑戰鐵人三項哪個更累？熱愛運動的他當場笑回：「小孩偶爾還是可以罵一下，鐵人你罵完還不是得繼續跑！」一句話逗樂全場。他還分享兩個女兒對弟弟的「愛的表達」相當誇張，「她們愛到會去舔弟弟，真的要去阻止，這樣太髒！」

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