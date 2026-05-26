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娛樂 電影

台劇女星洗澡不開燈 驚曝「黑暗頓悟法」排毒心靈

謝其文（左起）、柯素雲、余子嫣出席大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）謝其文（左起）、柯素雲、余子嫣出席大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯素雲、謝其文、余子嫣今（26日）出席大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動。謝其文飾演的里長在健康檢查時，驚覺肝指數偏高，柯素雲的角色長期茹素運動非常健康。劇中「幸福商號」展開一場激進的健康革命，研發出完全無糖、吃起來卻像「土地味道」的甜甜圈，導致客源流失。最後由柯素雲點破關鍵，強調「理講多了，情就薄」，提醒眾人應回歸「中道」，提供大家心靈排毒祕方。

余子嫣分享自己「洗澡都不會開燈」，大推窗戶微光加上住家附近的蟲鳴鳥叫聲真的很療癒。（記者胡舜翔攝）余子嫣分享自己「洗澡都不會開燈」，大推窗戶微光加上住家附近的蟲鳴鳥叫聲真的很療癒。（記者胡舜翔攝）

余子嫣分享她私房方法「我洗澡都不會開燈」，她大推窗戶微光加上住家附近的蟲鳴鳥叫聲真的很療癒，「透過黑暗中被放大的聽覺與嗅覺，感受水流與寧靜，達到放鬆與頓悟」。柯素雲則偏好「冥想與運動」，她強調「把身體照顧好，是對自己負責的表現」。謝其文視「跑步」為演員的第一要務，舉例湯姆克魯斯在《不可能的任務》跑了22分鐘，他肯定要拍好幾百遍，「你一定要跑，所有演員現在都在跑步，是因為它證明你正在良好的狀態裡頭，是個非常適合接任何角色的狀態」。

以溫馨的鄰里情誼引發現代社會共鳴。全劇30集的拍攝過程中，99.9%的場景都在地下室二樓的攝影棚內完成，唯一的0.1%戶外亮點，正是全體演員移師一樓「常不輕餐廳」拍攝的重要戲份。這場戲在26日播出的第9集，主題「健康吃百二」中登場，展現角色們走出地下室、追求身心健康的轉折。

余子嫣在劇中飾演餐廳的服務生「林千慧」。（記者胡舜翔攝）余子嫣在劇中飾演餐廳的服務生「林千慧」。（記者胡舜翔攝）

余子嫣在劇中飾演「林千慧」，是餐廳的服務生，不僅在戲裡扮演「正確飲食教育者」，現實生活中也是兩個女兒的母親。她坦言，過去對飲食並無特別欲望，但為了小孩的營養均衡，開始努力自學料理，她分享到一樓拍戲「我那天覺得很開心，因為我終於帶大家離開了B2（攝影棚）」，但因為她是外場服務生，看著大家在拍、在吃的時候，只能在旁邊看。大家NG換鏡位繼續吃，她都不能吃，笑說：「後來我就偷偷在阿嬤柯素雲旁邊說：阿嬤我可以吃一口嗎？我好餓哦！」

柯素雲在劇中與余子嫣飾演祖孫。（記者胡舜翔攝）柯素雲在劇中與余子嫣飾演祖孫。（記者胡舜翔攝）

余子嫣劇中與柯素雲飾演祖孫，這份親情對她意義重大。她透露接戲時親奶奶剛確診罹癌一個月過世，「那時候對我來說實在是太晴天霹靂了，演了這個戲，每天覺得好幸福，終於有一個阿嬤可以陪我，可以愛我」。談到父親，她笑說劇中的爸爸謝其文很愛操心，但親生父親則是傳統大男人「他覺得供養你物質即可，不會管我要不要交男朋友，但他會默默看我的戲」。

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