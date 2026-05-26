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娛樂 最新消息

Ozone隊長「海外小蜜月」對象曝光 現蹤首爾狂嗑雞湯

黃文廷、林煥鈞、周祖安擔任一日店長。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）黃文廷、林煥鈞、周祖安擔任一日店長。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕南韓 「現代百貨」集結13個潮流服飾前進台灣，攜手台中新光三越推出「THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE」，邀請人氣男團Ozone中的黃文廷、林煥鈞、周祖安擔任快閃店嘉賓，現場湧入大批粉絲擠爆百貨專櫃。

黃文廷、林煥鈞、周祖安日前空降台中新光三越為南韓潮牌擔任一日店長與品牌好友，這也是三人首度以「小分隊」形式合體出席時尚活動，林煥鈞在活動後感動表示：「這算是我們三個人小分隊第一次的一日店長，很感謝有大家的參與。」

黃文廷、林煥鈞、周祖安擔任一日店長。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）黃文廷、林煥鈞、周祖安擔任一日店長。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

提及私下誰最會穿搭，三人公認隊長周祖安是「穿搭達人」，平時就常關注日韓時尚潮流部落客的穿搭，堪稱是團體中的「時尚小百科」，周祖安透露，自己OOTD搭配的小技巧是「上短下長、配件滿滿」，更表示：「雖然一開始學搭配的時候還是難免有一些小出槌，但研究久了之後逐漸發現自己適合的風格！」

林煥鈞及黃文廷則自曝出道前的「黑歷史」；黃文廷坦言由於自己在當藝人前是運動員，外出向來是「看到衣服後拿了就穿」，甚至曾有過色彩太跳、不協調的翻車經驗，直到出道才摸索出「乾淨俐落、重點點綴」的個人公式。林煥鈞則笑稱至今仍覺得自己不太會穿搭，更坦承「最帥的時刻往往都在舞台上」。

黃文廷、林煥鈞、周祖安擔任一日店長。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）黃文廷、林煥鈞、周祖安擔任一日店長。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

林煥鈞與周祖安日前相約同遊首爾，在小眾品牌店瘋狂挖寶，周祖安說，自己必逛聖水洞等潮流重鎮，最讓他念念不忘的除了服飾，還有當時一直「強迫」林煥鈞陪他去吃的人參雞湯，兩人宛如「海外小蜜月」般的逗趣互動，展現私下的好交情。

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