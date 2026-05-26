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娛樂 最新消息

29歲賴慧如驚爆體內「一數值」過高！憂心「恐有腦瘤」

〔記者張釔泠／台北報導〕29歲賴慧如推出新專輯《看著光的日子》，同名新歌非常溫暖，她坦承遇到現任老公劉家銘是轉捩點，人生不再苦情，至於是否要拚第二胎？她表示因為健康因素以及經濟壓力，兩人有共識「先不生」。

賴慧如和老公暫擱「做人計畫」。（時代創藝提供）賴慧如和老公暫擱「做人計畫」。（時代創藝提供）

賴慧如透露，原本只是去做例行的健康檢查，沒想到報告出來後，卻被發現體內的泌乳激素過高，醫生提醒她，如果後續的指數降不下來，就必須做進一步的腦部檢查，以確認腦部是不是有長腫瘤的狀況。此外，她也有巧克力囊腫，導致受孕不易，之前考慮要凍胚胎，但一想到打排卵針的辛苦就打退堂鼓。

賴慧如和老公上一段婚姻都有一個小孩要養，加上3間房子的房貸、阿嬤的醫藥費等，一個月不吃不喝就要燒20萬，因此目前仍以拚事業為重。

賴慧如和老公暫擱「做人計畫」。（時代創藝提供）賴慧如和老公暫擱「做人計畫」。（時代創藝提供）

從小被阿嬤扶養長大的她，也開心分享阿嬤抗癌順利，阿嬤之前接受化療，目前恢復狀況良好，「還會出去打麻將，心裡的石頭有放下。她整個人很快樂，說要包肉粽給我。」不僅如此，阿嬤還吵著要買電動輪椅，「被我打槍，她要是有那台輪椅一定會趴趴走。」擔心阿嬤偷偷上路會危險。

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