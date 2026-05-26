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娛樂 最新消息

楊祐寧征服226鐵人「超狂反應」曝 甜謝超正老婆應援

楊祐寧熱愛運動，今擔任台灣自行車品牌年度大使。（KPLUS 提供）楊祐寧熱愛運動，今擔任台灣自行車品牌年度大使。（KPLUS 提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊祐寧今以自行車用品品牌大使身分出席活動，熱愛運動的他，4月底在台東完成226公里鐵人三項挑戰，更以15小時7分成績完賽，刷新個人紀錄。他打趣稱完賽後在朋友圈能夠「講話大聲一點」，更透露未來打算維持一年挑戰一次鐵人賽，藉此檢視自己的身體狀況。

楊祐寧過去曾3度挑戰113公里鐵人三項，今年則首度升級參加亞洲指標賽事「Challenge Taiwan」226公里組。他坦言比賽過程一度快撐不下去，尤其180公里自行車路段騎到後半段時，甚至累到愛睏，只好臨時進休息站調整狀態，「後面真的都是靠意志力在撐。」

提到老婆Melinda一路相伴應援，他笑說對方不僅到場加油，還特地買包子替他補充體力，「騎車途中她跑來陪我聊天，加油一下，精神就回來了，最後她也在終點等我。」至於備賽期間每天清晨4、5點起床訓練長達4、5小時，是否讓另一半吃不消？他自招因訓練壓力太大，偶爾在家講話口氣不耐煩，還因此被老婆唸，「不過我家事沒有少做喔！」反倒是媽媽最反對他參賽，頻頻擔心距離太長、怕他把身體操壞。

楊祐寧除了拍戲之外，也玩鐵人三項。（KPLUS 提供）楊祐寧除了拍戲之外，也玩鐵人三項。（KPLUS 提供）

除了運動成績受到關注，楊祐寧今年也以電影《泥娃娃》入圍北影影帝。他開心表示每次入圍都很開心，也一直都對自己有信心，「感謝團隊、幕後所有工作人員、對手演員和家人，當然最希望的是能夠在台上一個一個唸出他們的名字。」

他也提到《泥娃娃》屬於類型片，「代表獎項的包容度越來越廣。」他平時其實不太看鬼片，因此得知電影票房破億時相當意外，「原來這麼多人愛看鬼片！」

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