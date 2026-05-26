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娛樂 最新消息

蔣萬安、沈伯洋「桃花指數」曝光 他竟飆破100分狂吸年輕票

蔣萬安骨相美對上沈伯洋皮相美。（翻攝自IG）蔣萬安骨相美對上沈伯洋皮相美。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年底九合一地方選舉腳步漸近，全台焦點莫過於台北市長爭奪戰。國民黨現任市長蔣萬安力拚連任，對上民進黨日前正式徵召的不分區立委沈伯洋。雙方從日前引發熱議的「無限城論壇」、AI缺電風波、蔣萬安被酸「用帥發電」，到近期的「安鼠之亂」與市政危機，檯面下攻防不斷。對此，知名命理師沈嶸特別針對兩位熱門人選進行通靈分析，揭開兩人的「桃花人氣指數」與政壇未來走向。

擁有現任優勢的蔣萬安，近期雖受到市區鼠患等「安鼠之亂」的輿論衝擊，人緣桃花指數略微滑落至70分，未來更面臨下探60分的趨勢。不過，沈嶸指出蔣萬安先天帶有超強的「官運」，目前的市長一職並非其人生巔峰，未來地位有望持續攀升。

沈嶸進一步分析，蔣萬安的官運核心來自於「內核穩定」，他具備情緒穩定、內心強大與高EQ的特質，這種穩定的氣場讓他牢牢鎖定死忠的婦女票，以及渴望安定、不願冒變動風險的選民。雖然外界有聲音批評他回應空泛、反應慢半拍，但其實他屬於「深思熟慮型」，性格極為謹慎，凡事皆經過反覆推演改良後才對外發表。

相較之下，綠營推派的政壇新秀沈伯洋則是來勢洶洶。沈嶸通靈發現，沈伯洋目前的人緣桃花指數驚人地直衝100分，甚至有「破表」趨勢，人氣如日中天。沈伯洋憑藉聰明、足智多謀的形象，加上敏捷的反應與強大辯論功底，拋出「AI治理城市」的願景，成功吸引大批重視科技數據、青睞聰明形象的年輕族群。

然而沈嶸也提醒，沈伯洋先天格局屬於「努力型」，必須百分之百靠後天拚搏。相較於蔣萬安的先天官運，沈伯洋走的是「時機官運」，雖然能趁著浪潮乘風破浪，但熱度也容易在浪潮過後退卻，未來如何延續高人氣將是他最大的挑戰。

就面相學而言，沈嶸盛讚兩位候選人的神韻皆相當優秀。蔣萬安屬於「骨相美」，五官深邃分明、眉宇間自帶正氣，是耐看的高級美；沈伯洋則展現「皮相美」，面相寬厚穩重、鼻翼豐厚、耳垂飽滿，屬於能在專業領域發揮良好、事業心極強的格局。

沈嶸捐贈10萬元專款贊助「2026弱勢兒童服務計畫」。（沈嶸提供）沈嶸捐贈10萬元專款贊助「2026弱勢兒童服務計畫」。（沈嶸提供）

在分析政壇局勢之餘，沈嶸仍不忘持續推進其「每月捐十萬，持續二十年」的公益計畫。本月她捐贈10萬元予伊甸社會福利基金會，專款贊助「2026弱勢兒童服務計畫」以支持遲緩兒早期療育，至今捐款已累計達800萬元。沈嶸此次更額外加碼捐贈包括魔法精油噴霧、竹摺扇、擦拭布、貼紙及個人著作各30份，累計已捐出27410份物資，持續用實際行動回饋台灣社會。

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