最美星二代認愛5年男友 「劉德華接班人」愛女鬆口：爸爸嫌「沒我帥」

《晴空下的13度》開鏡，（左起）辛甘、鄧雨忱、劉安晴。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕潘君侖今（26）和被稱為「最美星二代」的鄧雨忱以及劉安晴出席原民台新戲《晴空下的13度》開鏡，其中劉安晴是昔日被封「劉德華接班人」港星劉錫明的獨生女，23歲的劉安晴首次參與戲劇作品，老爸沒給叮嚀，只交代「要盡力」。她說從小耳濡目染想當演員，但因興趣太多，學過大提琴也喜歡設計，因此沒讀表演相關科系，是念銘傳大學商業設計，「去年畢業後，開始上戲劇班、學跳舞、唱歌。」

劉安晴是昔日被封「劉德華接班人」港星劉錫明的獨生女。（記者潘少棠攝）

剛出道的她不避諱談感情，認了有個交往5年的男友，相當專情。她提到對方追了她一年多，從高中畢業就開始交往至今，她笑說：「他個性好、對我好。」雖然男友已見過她爸媽，但劉錫明對她男友的想法是「沒有我帥」，媽媽則認為男生很有家教；然而未來若拍吻戲，對方能理解嗎？劉安晴回：「他知道這就是工作。」

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鄧雨忱是導演鄧安寧的愛女，挑大梁演出女主角。（記者潘少棠攝）

另外，鄧雨忱是導演鄧安寧的愛女，挑大梁演出女主角，是否會向爸爸請教表演技巧，她則直率表示：「沒有，我是不會跟他交流太多表演tips。」而劇組在開鏡前特別安排男女主角拍攝定裝照，潘君侖在拍攝過程中竟一度擺出「勒頸」的動作，惹得製作人吐槽：「到底是要拍懸疑恐怖劇還是偶像劇？」

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