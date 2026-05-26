不只追回20億韓幣！《大君夫人》恐全球下架 3天連署衝破83％

IU（左）、邊佑錫主演《21世紀大君夫人》即使播畢，爭議仍未停。（Disney+提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「IU」李知恩與邊佑錫主演韓劇《21世紀大君夫人》爭議全面失控！不只因劇中出現象徵藩屬國的「九旒冕冠」、群臣高喊「千歲」，而遭批「矮化南韓國格」，如今南韓民眾更正式發起「全面停播＋OTT全球下架」請願，短短3天就衝破4.1萬人連署、達成率高達83%，文化振興院（KOCCA）也表態恐將追回20億韓元（約4153萬元台幣）補助金。

《21世紀大君夫人》播出後，最大爭議集中在第11集邊佑錫登基戲碼，劇中角色配戴象徵藩屬國向中國效忠的「九旒冕冠」，而非獨立君主使用的「十二旒冕冠」，加上大臣齊喊「千歲」而非「萬歲」，被南韓網友痛批是在暗示國家淪為諸侯國，嚴重傷害國家尊嚴；相關爭議爆發後，演員、導演與製作團隊接連出面致歉。

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南韓文化振興院（KOCCA）也罕見重話回應，表示若確認涉及文化與歷史錯誤，將追回該劇獲得的20億韓元（約4153萬元台幣）政府補助金。此事也讓《21世紀大君夫人》從單純戲劇爭議，升級為韓國社會高度關注的文化事件。

更猛烈的是，南韓民眾本月22日直接向國會發起國民請願，要求停播《21世紀大君夫人》並從全球OTT平台全面下架，請願人列出包括以「千歲」貶低韓國國格、使用中國式茶道，以及混用朝鮮王室與皇帝象徵體系等3大罪狀，痛斥該劇不僅誤導觀眾，更向全世界錯誤傳播南韓文化，若30天內突破5萬人連署，案件將正式送交國會常任委員會審議，目前距離門檻只差不到1萬人。

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