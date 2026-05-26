老公是《戀與製作人》「李澤言」配音！ 余子嫣撒嬌求「霸總語音」慘被拒

余子嫣今出席大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕35歲余子嫣今（26日）出席大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動，她和大13歲的舞台劇演員兼配音員老公葉文豪結婚5年，透露老公是風靡萬千少女的戀愛手遊《戀與製作人》霸道總裁「李澤言」的幕後配音。她哀怨表示，每次當起小迷妹跟老公撒嬌說：「可以用總裁的聲音跟我講話嗎？」都會遭老公無情冷回「不要」，讓她當場哭笑不得。

《戀與製作人》李澤言。（網石棒辣椒提供）

余子嫣甜笑透露，當初與老公葉文豪合作音樂劇相識，她大讚：「唱歌太好聽了。長得也蠻帥的。」且還是老公先展開追求。雖然兩人差了13歲、結婚時老公已42歲，但她仍以自身經驗安慰無數單身狗：「所以不要著急，緣分一到就是…」。

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葉文豪演出舞台劇《嫌疑犯X的獻身》。（翻攝自臉書）

余子嫣自招不擅廚藝，平常在家都是老公在煮飯，笑虧：「他在我們家有點像長工。」然而，葉文豪住在「女生宿舍」，每天在床上左右兩邊被4歲和3歲的女兒霸占，肚子上還睡了一隻母貓，導致正宮余子嫣每天只能可憐兮兮地睡在老公的腳底板位置，被眾人調侃家中最卑微的人。她忍不住搞笑怨嘆：「我們要四搶一。」

余子嫣自招不擅廚藝，平常在家都是老公在煮飯。（記者胡舜翔攝）

余子嫣還被劇中爸爸謝其文爆料：「她的耳朵非常特殊，就像精靈耳朵一樣。」她隨即大方翻開頭髮展示「有角的精靈耳」，透露出生的時候兩隻耳朵其實是上下黏在一起的，全靠媽媽每天用膠帶花很多時間才硬撐開。謝其文看完還毒舌虧她：「這樣好，它並沒有變成猴子耳朵。」

余子嫣婚後育有2女，因為大女兒出生才半年就又懷孕，姊妹倆僅差1歲。被追問怎麼會生得如此密集？她當場大笑招認：「就是一個不小心。剛好就是COVID-19的時候。」因為夫妻倆都是專業配音員，在家講故事都超生動，女兒2歲就開始看舞台劇，天天在家上演《冰雪奇緣》。

余子嫣婚後育有2女。（記者胡舜翔攝）

至於有無生第三胎的打算？產後從60公斤努力瘦回47公斤的余子嫣驚恐婉拒，瘋狂搖頭大喊：「No！No way！我好不容易瘦回現在這個樣子，不能再回去，畢竟我要演戲。」雖然坦言不享受煮飯，但為了愛人還是會看影片學做健康餐，最後更幽默放話封肚宣言：「好不容易瘦回來，如果中樂透再生。」目前最大的動力就是多接戲，「因為我要賺小孩的學費」。

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