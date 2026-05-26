要求另一半「30歲存300萬」？檸檬挨轟揭真相 緋聞對象反應曝

朱琦郁（左起）、檸檬、小S徐熙娣、派翠克、王宇婕、黃喬歆，暢聊女性堅守單身的心聲。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣與派翠克主持東森綜合台《小姐不熙娣》，最新一集找來不婚女生代表王宇婕、黃喬歆、檸檬、朱琦郁，以及直男代表們，大聊現代女性堅守單身的心聲。

啦啦隊女神檸檬透露，曾規劃要在28歲結婚、生一男一女，並與當時的前男友達成共識，怎料男方卻接二連三劈腿，且對象還是同一位小三甚至是她的閨密。更驚人的是，檸檬當時竟選擇一再原諒，讓小S不敢置信地驚呼：「妳竟然可以原諒男生一直劈腿？」坐在一旁的黃喬歆則心有戚戚焉地附和，「自己也是會原諒劈腿的人」，再度引發全場一陣驚呼。經歷這段感情後，誓言幻滅的檸檬對婚姻徹底失去信心。

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檸檬（右）在節目體驗穿上婚紗。（東森綜合台提供）

除了感情話題，小S想到檸檬與派翠克的緋聞關係，便順勢考驗派翠克：「你觀察檸檬兩年，對她最好的稱讚是什麼？」派翠克大讚檸檬是個「完全不用讓人擔心任何事情」的獨立女生。

沒想到這番話卻意外勾起檸檬的傷心往事，她回憶，兩人曾合作拍攝街訪影片，探討「30歲應該有多少存款？」，當時她以自身標準回答「300萬」，影片播出後卻慘遭炎上。

網友誤以為這是她是對另一半的要求，紛紛痛罵她「不食人間煙火」、「啦啦隊這麼好賺喔」，讓她十分受傷。沒想到當時她向派翠克訴苦，派翠克雖然貼心地在影片下方留言、極力幫檸檬化解誤會，但私底下還是忍不住發揮幽默本色調侃：「妳這樣得到很多流量耶！」這番「相愛相殺」的互動讓小S聽完哭笑不得。

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