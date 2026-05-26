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娛樂 電視

王宇婕穩交15年拒婚！遇男友「地獄級求婚」遭小S火大怒批

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣與派翠克主持東森綜合台《小姐不熙娣》，最新一集以「就是不想結婚！一個人生活才輕鬆自在？」為題，邀請不婚女生代表王宇婕、黃喬歆、檸檬、朱琦郁，以及直男代表們，大聊現代女性堅守單身的心聲。

王宇婕穩交15年拒婚，男友拿水果代替鮮花求婚惹怒小S。（東森綜合台提供）王宇婕穩交15年拒婚，男友拿水果代替鮮花求婚惹怒小S。（東森綜合台提供）

戲劇女神王宇婕在節目中坦言，年輕時確實曾動過結婚念頭，但因媽媽早婚，從小就灌輸她「女生一定要事業有成、自己有錢最重要，靠自己才穩妥」的觀念；加上算命師也曾斷言她「不宜早婚，否則婚姻不順」，讓她長年將重心放在工作。

不過，王宇婕隨後自爆與現任男友其實已穩定交往近15年，讓全場驚呼連連！小S忍不住八卦追問：「這15年當中，他都沒有問妳要不要結婚嗎？」王宇婕便承認，男友確實曾於日本旅遊時求婚，隨即卻忍不住控訴那是一場「毫不浪漫的災難」。

她表示，整趟旅行途中明明有許多絕美景點與高級餐廳，男友卻偏偏選在住了5天、堆滿戰利品與生活雜物的雜亂飯店房間裡下手。當時王宇婕剛卸妝洗完澡，正準備換上睡衣，就看到男友臉上笑意止不住，心裡暗叫不妙：「不會要在這種時候求婚吧！」果不其然，男友立刻拉起求婚橫幅。

當時沒戴隱形眼鏡、視線模糊的王宇婕傻眼問「那花呢？」沒想到男友竟理直氣壯回答：「我買了麝香葡萄！花沒有用啊，妳不是喜歡吃麝香葡萄嗎？」超荒謬的回答讓小S當場氣憤大喊：「麝香葡萄跟鮮花哪裡一樣啦！」其他來賓也暴動直呼：「誰求婚要葡萄啊！」這場荒唐的求婚讓王宇婕當下不知如何是好，只好推託「下一次求婚我再回答你」，至今都自動將這場求婚當作「沒發生過」。

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