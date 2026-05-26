劉雨柔產後激瘦12公斤 「超火辣高衩」逼出老公狼性

劉雨柔曾被尪調侃肉很團結。（美体專科 Dr.Calorie提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕劉雨柔近日在社群平台大曬一系列超火辣美照，大方展現高衩比基尼與腰部挖空的魔鬼身材。照片中她不僅大秀纖細長腿，緊實的腰部線條更讓粉絲直呼「流鼻血！」劉雨柔直言，自己已經長達10年沒有嘗試過這麼大尺度的穿著，上一次甚至要追溯到當年在綜藝節目《康熙來了》的時期。

名模出身的劉雨柔坦言，自己從懷孕開始體重一路飆升至人生巔峰的69公斤，甚至一度面臨「走路時大腿會互相摩擦」的崩潰窘境。她原以為產後體態會自然恢復，沒想到卻遭遇漫長的卡關期。更讓她心碎的是，當時連衣服都穿不下、只能穿男裝度日，老公不僅開玩笑要她「穿我的衣服就好，不用浪費錢買新的」，還動手捏她腰上的贅肉嘲笑「真團結」，讓她當下暗自下定決心，一定要瘦回巔峰給老公好看。

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劉雨柔「腰部挖空」超辣泳裝照曝光。（美体專科 Dr.Calorie提供）

談到減重秘訣，劉雨柔透露模特兒時期曾用過吃瀉藥、打肉毒等偏方，結果差點搞壞身體，這次當了媽媽後，她堅持將健康擺在第一位。她坦言，產後同時面對照顧小孩的疲憊，根本無法實行嚴格的飲食控制，也擠不出時間去健身房，因此她索性把顧小孩當成運動，平常抱著兒子「小花生」進行深蹲或玩飛高高，順便鍛鍊腿部與手臂線條；飲食方面則維持適量、不刻意挨餓，但每天堅持補充2000至3000c.c.的水分，並在飯後搭配保健品來輔助提升基礎代謝率，這才成功讓線條比產前更緊實。

劉雨柔產後狠甩12公斤。（美体專科 Dr.Calorie提供）

成功鏟肉12公斤後，劉雨柔笑稱男人果真是「視覺動物」。她透露，瘦身成功後老公的眼神明顯變得不一樣，兩人之間的親密互動也大幅增加。前陣子老公甚至被她的好身材再度吸引，主動提出想拚「第二胎」，嚇得劉雨柔連忙把對方推開，直呼光是照顧小花生就已經勞心勞力，現在聽到二胎計畫真的只有害怕。

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