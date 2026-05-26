王力宏遭疑「連歌都是AI寫的」 他罕見親上火線回應

王力宏親自回應新歌爭議。（宏聲音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕華語天王王力宏最新單曲《Come What May》MV近來掀起超狂討論，首週已突破千萬觀看，不只因為畫面美到像電影，更因MV大量使用AI生成技術，甚至有人懷疑：「該不會連詞曲、編曲，甚至人聲都是AI做的吧？」相關話題直接衝上社群熱搜。

面對外界質疑，王力宏也罕見親自回應。他強調，《Come What May》的詞、曲、演唱絕對百分之百真人完成，「AI現在是一種影像工具，但未來它會像空氣、像電一樣，無所不在。」他也坦言，這次MV確實大量使用AI技術生成畫面，但所有鏡頭、人物設定、服裝、美術、運鏡，依然是導演與團隊一格一格設計完成。

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最讓網友震驚的是，MV裡與王力宏深情對戲的女主角，竟然根本不存在，據瞭解，就連MV中的「王力宏本人」也並非真人拍攝，而是AI生成角色，真假難辨到讓粉絲全看傻。

不過，王力宏也霸氣表示：「如果大家不相信是我唱的，本週五可以來演唱會現場聽！」預告本週五將在杭州「大蓮花」體育場連續唱三晚，為現場15萬粉絲首唱《Come What May》。

除了AI話題之外，王力宏昨晚也在IG興奮宣布，即將登場的「最好的地方II」杭州站演唱會，將成為「全球首個混合動力太陽能體育場演唱會」，他透露，這次將與BYD合作，使用Haohan電池技術，打造以太陽能與儲能系統供電的演唱會。

他感性表示，其實從2007年《改變自己》專輯時期開始，就一直夢想能做「零碳演唱會」。雖然目前還沒有百分之百實現，但他認為：「這已經是朝正確方向邁出的一大步！」甚至喊話：「繼續改變自己，改變世界！」這番發言也讓粉絲狂讚：「從AI到綠能，根本是科技狂人！」、「娛樂圈最像矽谷CEO的男人！」

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