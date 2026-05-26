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娛樂 最新消息

（獨家）黃大煒離開台灣移居夏威夷 切割經紀人女友遭疑關係生變

〔記者陳慧玲／台北報導〕唱紅過《你把我灌醉》、《讓每個人都心碎》等歌曲的61歲資深歌手黃大煒，去年還曾以《化外之醫》入圍金鐘獎最具潛力新人獎，不過今（26日）他突然委託律師發出聲明，除提到已移居夏威夷，另外也切割目前的社群帳號都非他經營，涉及的活動或商業合作與他無關，由於過去他的經紀事務都是交由交往長達20年的女友Vicky處理，今天這份聲明也讓外界好奇兩人關係是否生變？

黃大煒已移居夏威夷。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）黃大煒已移居夏威夷。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）

黃大煒今透過他唯一窗口漢英得力法務事務所陳鎮宏律師，正式發佈離開台灣，移居夏威夷聲明，同時表示，社群與關聯帳號以及對外所有工作等相關發言，已全權交由「漢英得力法務事務所」處理，此舉讓外界質疑，黃大煒將所有經紀事務窗口轉移，是否有不能說出的「秘密」，對此，原任他經紀人的Vicky回應《自由時報》：「黃大煒已簽約尚未完成的工作都會如期完成。」

有傳言，黃大煒因為女友胃癌復發，難以接受，為了能讓Vicky專心治療，他選擇移居夏威夷，不過不少網友覺得好奇，通常這種情況下，最親密的另一半不是該就近陪伴照顧，怎麼反而移居夏威夷，因此不禁聯想兩人是否已分手？對於黃大煒移居夏威夷真正原因，以及是否與Vicky關係生變？黃大煒委託律師表示：「有關私人領域的部分，本所不代為回應。」但也提供本報兩張今天上午黃大煒從夏威夷歐胡島北岸（North Shore Oahu, Hawaii）傳來的現場照片，看起來神清氣爽，氣色不錯。

黃大煒傳來他在夏威夷的照片，看起來氣色不錯。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）黃大煒傳來他在夏威夷的照片，看起來氣色不錯。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）

詢問Vicky她與黃大煒還有在一起嗎？她未就此問題正面回應，另談到病況她表示：「我是去年12月健檢發現新的腫瘤，我一切都很好的喔！請千萬千萬別擔心我，因為擔心我是一種很嚴重的負能量…」

另外Vicky也談到：「我很感恩自己還有未完成的使命，總之，人生瞬息萬變，我們保赤子心，隨緣盡做，堅持不放棄，就離美好目標越來越近！」她談到，除了親近的少數好朋友知情，很少人知道她腫瘤復發，她說：「我也捨不得讓愛我的人擔心難過！」並表示：「我正能量滿滿的！」

黃大煒移居夏威夷，Vicky則透露：「我4月底剛回台北家中靜養，目前很好，準備及等候3-4個月，最後階段的BNCT治療療程通知。」強調會堅強面對，「我們大家身心靈都要健健康康，頭好壯壯，才能在這個荒謬世界中看到很多美麗。」

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