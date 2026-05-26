韓流K-pop稱霸全美音樂獎！BTS擊敗泰勒絲 TWICE也獲獎

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第52屆全美音樂獎，選在美國陣亡將士紀念日這天，在賭城拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena舉行頒獎典禮，今年的典禮充滿了懷舊氣息，另外韓流K-pop也在典禮上搶盡風頭，BTS防彈少年團甚至擊敗泰勒絲、女神卡卡等天后，拿下年度藝人大獎。

BTS防彈少年團擊敗泰勒絲、女神卡卡等天后，拿下年度藝人大獎。（路透社）

距離上次BTS在全美音樂獎上亮相已經是4年前的事了，這次包括BTS，還有唱紅《Kpop獵魔女團》歌曲《Golden》的歌手都大放光彩，這些K-pop偶像強勢回歸，也讓典禮增色不少。

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BTS除了贏得年度藝人大獎，另外《SWIM》獲得新增設的「夏日歌曲獎」，他們還獲得最佳K-Pop男歌手，子瑜所屬的TWICE則獲得最佳K-Pop女歌手。由Ejae、Audrey Nuna、Rei Ami所演唱的《Golden》，除了得到年度歌曲，也獲得最佳流行歌曲，另外也獲得最佳電影原聲帶，以及最佳演唱表現獎，相當風光。除了演唱《HOOLIGAN》，BTS也為SZA頒發了最佳R&B女歌手獎，SZA對BTS讚不絕口，也是他們的粉絲。

本屆全美音樂獎最佳男女歌手由小賈斯汀、莎賓娜卡本特獲得，年度專輯還有最佳流行專輯都是由莎賓娜卡本特的《Man’s Best Friend》獲得。終身成就獎則頒給老將比利艾鐸。

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