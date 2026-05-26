自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

藍藍爆「大頭症」惹怒胡瓜！賴慧如揭她私下真面目

〔記者張釔泠／台北報導〕賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》，她打趣過去的歌都很悲情，這次「形象洗牌」非常正面，也把這首歌送給老公，放閃表示遇到老公之後心情都很好，老公就是那道光，今年本命年的她，更甜喊「他就是我的光明燈」。

賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）

她和籃籃都是《綜藝大集合》班底，籃籃之前遭週刊爆料赴日觀看經典賽時，對胡瓜有「蹭票」、「蹭飯」及態度不佳等行徑，甚至傳出錄影慣性遲到，與胡瓜因此有嫌隙。對此賴慧如則澄清，「東京那件事就是一個烏龍。我不知道誰把這件事情講到新聞上，她去工作，我們去玩。我才是蹭票的。」外傳胡瓜請高檔河豚大餐籃籃也突然到場，賴慧如也說「本來就有她的位置」。

賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）

賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）

賴慧如表示：「她（籃籃）覺得滿委屈，怕瓜哥誤會。」 她和籃籃都在同一大群組，不過比較少交集，對於藍藍被指「大頭症」，賴慧如幫她說話：「我覺得沒有，她私下比較I的人，問她會回，但是不會主動找話題。」除非講到棒球才會和大家打成一片，也解釋錄影時大家都差不多時間到達現場，前後頂多差個三、五分鐘，「沒有長期都是她遲到」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中