藍藍爆「大頭症」惹怒胡瓜！賴慧如揭她私下真面目

〔記者張釔泠／台北報導〕賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》，她打趣過去的歌都很悲情，這次「形象洗牌」非常正面，也把這首歌送給老公，放閃表示遇到老公之後心情都很好，老公就是那道光，今年本命年的她，更甜喊「他就是我的光明燈」。

賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）

她和籃籃都是《綜藝大集合》班底，籃籃之前遭週刊爆料赴日觀看經典賽時，對胡瓜有「蹭票」、「蹭飯」及態度不佳等行徑，甚至傳出錄影慣性遲到，與胡瓜因此有嫌隙。對此賴慧如則澄清，「東京那件事就是一個烏龍。我不知道誰把這件事情講到新聞上，她去工作，我們去玩。我才是蹭票的。」外傳胡瓜請高檔河豚大餐籃籃也突然到場，賴慧如也說「本來就有她的位置」。

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賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）

賴慧如推出第八張新專輯《看著光的日子》。（時代創藝提供）

賴慧如表示：「她（籃籃）覺得滿委屈，怕瓜哥誤會。」 她和籃籃都在同一大群組，不過比較少交集，對於藍藍被指「大頭症」，賴慧如幫她說話：「我覺得沒有，她私下比較I的人，問她會回，但是不會主動找話題。」除非講到棒球才會和大家打成一片，也解釋錄影時大家都差不多時間到達現場，前後頂多差個三、五分鐘，「沒有長期都是她遲到」。

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