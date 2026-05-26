自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳合體Melody突喊「放棄治療」！阿Ken恐丟主持急討拍

Melody（左）、沈玉琳久別重逢 話匣子打開停不下來。（TVBS提供）Melody（左）、沈玉琳久別重逢 話匣子打開停不下來。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS《11點熱吵店》昔日黃金搭檔沈玉琳與Melody時隔11個月再度同台，節目特地打造「美式脫口秀」風格布景，歡迎兩人回娘家。一見到Melody，沈玉琳立刻發功，笑稱曾對老婆芽芽表示，若有機會重生，最大的心願就是能再與Melody重逢，接著更誇張大喊：「我幫妳在美國蓋攝影棚，為了妳，放棄治療！」讓Melody笑翻，直呼：「觀眾朋友，他真的好了！」

許久未見的兩人一開口便停不下來。沈玉琳笑說，自從去年搭檔離開節目後，自己就突然生病；Melody立刻接話：「離開節目，我也發生很多事情啊！」沈玉琳好奇她這一年都在忙什麼，Melody甜回：「我就在等今天啊！」沒想到沈玉琳秒虧：「那妳蠻廢的耶！」熟悉的鬥嘴節奏，讓現場笑聲不斷。

一旁的阿Ken見狀，開玩笑對唐綺陽說：「會不會這是在試水溫，他們又要合作？」唐綺陽笑回：「那這裡留給他們，我們去開新節目。」甚至當場約定要組成「KenKen唐唐秀」，幽默互動再度炒熱現場氣氛。

唐綺陽（左）、阿Ken笑說兩人要開新節目。（TVBS提供）唐綺陽（左）、阿Ken笑說兩人要開新節目。（TVBS提供）

被問到未來是否還有機會合體主持，Melody毫不猶豫表示：「我沒問題，只要時間允許。」她坦言，當初離開節目，是因為考量兩個孩子就學，需要頻繁往返美國，不希望影響節目錄影進度，才忍痛離開。不過她也感性表示，《11點熱吵店》是自己主持生涯的重要高峰，如果未來還有機會再與敬重的大哥沈玉琳合作，「當然義不容辭。」

Melody的真摯告白，讓沈玉琳當場發下豪語：「我要放棄治療，在美國蓋攝影棚啦！」唐綺陽則提到，過去節目曾找來不少「沈女郎」，但從沒看過沈玉琳像今天這麼開心。對此，沈玉琳解釋，主持搭檔之間需要長時間培養默契，在「沈女郎」時期，自己其實很沒有安全感，「有時候真的沒『話聊』。」話才說完，阿Ken迅速補刀：「最後他自己去『化療』了！」一語雙關引爆全場大笑。

聊到沈玉琳回歸的安排，他神祕地說：「是驚喜。」Melody做出保證「隨時Call我，我隨時回來」，唐綺陽也要阿Ken之後常回來，讓阿Ken忍不住討拍：「觀眾朋友啊！最可憐的是我啦！他們在那裏感傷半天，後面就沒有我的位子啦！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中