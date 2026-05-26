沈玉琳合體Melody突喊「放棄治療」！阿Ken恐丟主持急討拍

Melody（左）、沈玉琳久別重逢 話匣子打開停不下來。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS《11點熱吵店》昔日黃金搭檔沈玉琳與Melody時隔11個月再度同台，節目特地打造「美式脫口秀」風格布景，歡迎兩人回娘家。一見到Melody，沈玉琳立刻發功，笑稱曾對老婆芽芽表示，若有機會重生，最大的心願就是能再與Melody重逢，接著更誇張大喊：「我幫妳在美國蓋攝影棚，為了妳，放棄治療！」讓Melody笑翻，直呼：「觀眾朋友，他真的好了！」

許久未見的兩人一開口便停不下來。沈玉琳笑說，自從去年搭檔離開節目後，自己就突然生病；Melody立刻接話：「離開節目，我也發生很多事情啊！」沈玉琳好奇她這一年都在忙什麼，Melody甜回：「我就在等今天啊！」沒想到沈玉琳秒虧：「那妳蠻廢的耶！」熟悉的鬥嘴節奏，讓現場笑聲不斷。

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一旁的阿Ken見狀，開玩笑對唐綺陽說：「會不會這是在試水溫，他們又要合作？」唐綺陽笑回：「那這裡留給他們，我們去開新節目。」甚至當場約定要組成「KenKen唐唐秀」，幽默互動再度炒熱現場氣氛。

唐綺陽（左）、阿Ken笑說兩人要開新節目。（TVBS提供）

被問到未來是否還有機會合體主持，Melody毫不猶豫表示：「我沒問題，只要時間允許。」她坦言，當初離開節目，是因為考量兩個孩子就學，需要頻繁往返美國，不希望影響節目錄影進度，才忍痛離開。不過她也感性表示，《11點熱吵店》是自己主持生涯的重要高峰，如果未來還有機會再與敬重的大哥沈玉琳合作，「當然義不容辭。」

Melody的真摯告白，讓沈玉琳當場發下豪語：「我要放棄治療，在美國蓋攝影棚啦！」唐綺陽則提到，過去節目曾找來不少「沈女郎」，但從沒看過沈玉琳像今天這麼開心。對此，沈玉琳解釋，主持搭檔之間需要長時間培養默契，在「沈女郎」時期，自己其實很沒有安全感，「有時候真的沒『話聊』。」話才說完，阿Ken迅速補刀：「最後他自己去『化療』了！」一語雙關引爆全場大笑。

聊到沈玉琳回歸的安排，他神祕地說：「是驚喜。」Melody做出保證「隨時Call我，我隨時回來」，唐綺陽也要阿Ken之後常回來，讓阿Ken忍不住討拍：「觀眾朋友啊！最可憐的是我啦！他們在那裏感傷半天，後面就沒有我的位子啦！」

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