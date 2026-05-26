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娛樂 電視

《賽德克·巴萊》林慶台罕露面！爆5病症齊發 仍獨自抓山豬原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕65歲的林慶台過去演出《賽德克·巴萊》入圍過金馬新人，他今和潘君侖、辛甘、鄧雨忱、阿布田、榮忠豪、傅顯皓、張英琪以及劉安晴出席原民台新戲《晴空下的13度》開鏡，林慶台從牧師退休，難得露面受訪，他提到去年六月生病，高膽固醇、高血壓和糖尿病一起來，右邊耳朵重聽之外，也容易忘記事情，連認識的牧師、教友跟他打招呼，他都會反問「你是誰」，醫生有叮嚀他不要站在音響附近，會讓耳朵每況愈下，但他幽默說：「不能唱卡啦OK我真的沒辦法。」

林慶台。（資料照，記者王文麟攝）林慶台。（資料照，記者王文麟攝）

他提到記憶力雖然衰退，但生活上沒有太大影響，因為他生性獨來獨往，家人也已習慣，不擔心他獨自出門會迷路，「我現在牧師退休，五個孩子都長大、各有工作，但我不能休息，還是會上山抓山豬，但山豬今年都抓不到！」他還嚷嚷著：「抓山豬跟失智沒關係，那是靠眼睛，打到山豬又不會跟我聊天。」但會後林慶台經紀人強調林慶台沒有失智，只是容易忘記事情。

而林慶台劇中飾演部落耆老兼木雕藝術家，他笑稱這次劇本裡的族語實在太多、太難了，讓他一度很擔心自己會演不到位。他戲裡一度面臨遭詐騙的場景，戲外他確實被詐騙過，他苦笑說：「我被騙好幾次了。」其中一次還是認識20多年的國小同學設局，讓他至今印象深刻。

他說自己從校就在宜蘭求學，作為棒球投手，在當地小有名氣，「民國64年的宜蘭最佳投手就是我。」後來對方得知他成為牧師，趁著當年通訊不發達、沒有電話聯絡的年代，直接跑到他家，拿著化妝品、保健品找他合作投資，還對他說「這個錢會倍數成長」，先要他投入5萬元。林慶台坦言自己當年很天真，之後對方又再開口要7、8萬元，「我就說我真的沒錢了，我回去老婆會罵我。」

林慶台說雖然最後被騙的金額沒有到太誇張，大概十幾萬元，但最讓他難受的不是錢，而是友情被踐踏，「我第一次被騙的時候，真的氣到想把他抓起來打死。」他難過表示：「我說你從國小跟我到現在，我們又是好朋友，結果你坑我的錢。」不過冷靜後，他也認為，在混亂的社會中，會做這種事的人其實早已失去羞恥心。

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