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娛樂 最新消息

3歲就開天眼！南韓萬神老師來台「預言2026」點3大關鍵

〔記者林欣穎／台北報導〕由夏和熙領軍阿本、木木攜手主持快電商出資打造的《OMO調查局》，這次邀來南韓國實境節目《天機試煉場》知名「萬神老師」權秀珍，她早從3歲就能與靈魂對話，並展開巫師之路，以其敏銳直覺與靈性感應備受觀眾關注，她今（26）日首次接受台灣媒體採訪，參與《OMO調查局》錄製，現場分享近況、並點出2026年的運勢走向。

受訪時，木木好奇詢問權秀珍自己應該要在幾歲退休，老師則笑答還不是時候，先別想退休，至於什麼時候有機會大紅，她則認為要先穩穩保持住。而阿本則說想要問老師是否要繼續宗教修行，至於很多人會問的婚姻感情，他則認為這可以由他自己決定，「現在沒有特別想結婚，現在生活就很開心了，珍惜現在他對我的好，不會為了結婚或分手去算命。」

權秀珍之前就曾來過台灣，形容氛圍很像童話故事，「街道路樹很漂亮，像童話一樣。」一旁的阿本則幽默提到自己就是童話世界的公主；而至於給台灣觀眾2026年的建議，權秀珍表示這個當然因人而異，但今年是變化很多的一年，「不要忘記自己的步調是什麼，調整好生活節奏，做自己、追求自己的目標，明年會是更好的一年。」

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