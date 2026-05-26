泰勒絲入圍8項卻缺席全美音樂獎 終身成就獎頒給「他」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第52屆全美音樂獎在美國拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena舉行頒獎典禮，天后泰勒絲雖以8項提名成為入圍大贏家，不過她卻缺席了。本屆終身成就獎則由70歲搖滾老將比利艾鐸獲得。

天后泰勒絲以8項提名成為全美音樂獎入圍大贏家。（美聯社）

泰勒絲入圍項目包括年度藝人、最佳流行女歌手獎，另外她2025年的專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）也入圍了年度專輯和最佳流行專輯獎，單曲《奧菲莉亞的命運》（Fate of Ophelia）則入圍最佳流行歌曲、年度歌曲和最佳音樂錄影帶，但年度歌曲大獎由《Golden》贏得，她的另一首歌曲《伊麗莎白泰勒》（Elizabeth Taylor）則入圍了新增的「夏日歌曲」獎項，不過這項獎最後由BTS獲得。

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儘管典禮上出現許多亮點，像是BTS現身，還有黑眼豆豆合體，以及女團小野貓久違重登典禮舞台勁歌熱舞，但泰勒絲缺席還是引來不少關注。主要是近期泰勒絲一直和未婚夫崔維斯凱爾西在紐約享受兩人世界，期間她還出席了一場婚禮，還與男友共進了幾頓甜蜜的晚餐，也去看球賽，在觀眾席親密接吻，美國媒體認為，泰勒絲主要是正在籌備7月初即將到來的婚禮，因此今天未出席典禮。

老將比利艾鐸榮獲本屆全美音樂獎終身成就獎。（翻攝自IG）

今年全美音樂獎終身成就獎頒發給英國搖滾天王比利艾鐸，他發表感人致詞談到：「1976年我剛開始玩龐克搖滾的時候，我們覺得它可能只會持續6個月，更別說50年了。」接著對觀眾說：「我們做這一切都是出於熱愛！」

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