驚悚片爆紅卻「封鎖留言」 《愛你致死不渝》女星吐真實心聲

〔記者鍾志均／綜合報導〕口碑驚悚電影《愛你致死不渝》（Obsession）於北美票房暴衝，讓女主角英德納瓦雷特（Inde Navarrette）因此爆紅，還被封「新一代尖叫女王」，甚至有影迷喊她「恐怖片名人堂等級新人」，不過這些封號，她似乎渾然不知。

25歲的英德納瓦雷特因演出《愛你致死不渝》爆紅。（達志影像）

現年25歲的納瓦雷特接受《PEOPLE》專訪時坦言，現在和媽媽正在聯手「封鎖社群世界」，刻意不去看網路上的討論。

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她透露，除非是家人或團隊特別傳給她，不然自己現在幾乎完全不滑社群留言，「因為這是我演藝生涯全新的階段，我想先保護好自己。」

她坦承，這次在《愛你致死不渝》裡飾演的Nikki，幾乎像是把整個人剖開來演，「我把自己的一切都給了這角色。」她感性表示：「這真的非常脆弱、非常赤裸。」而她的演出也確實震撼不少觀眾。

英德納瓦雷特貢獻驚悚演技，令影迷津津樂道。（翻攝自IMDB）

外媒《Deadline》直接稱她是「正在誕生中的尖叫女王」；《Variety》則大讚她成功駕馭近年最耗費情緒與體力的恐怖片女主角之一。

電影中，飾演的Nikki因好友許下錯誤願望後，人生開始全面崩壞，整部片充滿大量黑暗、暴力與高壓場景。納瓦雷特笑說，最誇張的是：「我們一開始就先拍最瘋狂的戲！」她回憶：「拍完後我心裡只剩下一句話，就是如果這種戲我都能演，那我什麼都能演了。」

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