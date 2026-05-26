點擊超過14億次神曲《Golden》全美音樂獎獲大獎 BTS魅力驚人也拿獎

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第52屆全美音樂獎在美國洛杉磯MGM Grand Garden Arena舉行頒獎典禮，南韓天團「BTS」防彈少年團一現身就展現超驚人魅力，全場瘋狂尖叫，他們也以《SWIM》一曲擊敗哈利史泰爾斯等歌手，贏得「Song of the Summer」獎項。另外MV點擊超過14億次的神曲《Golden》則獲得年度歌曲大獎。

BTS現身全美音樂獎引起瘋狂尖叫，團員也開心領獎。（翻攝自IG）

《Golden》是 《Kpop獵魔女團》主題曲，由Ejae、Nuna和Rei Ami演唱，歌曲風靡全球，得獎無數，今則再獲全美音樂獎年度歌曲大獎肯定，團員領獎時談到：「這部電影的成功真的離不開歌曲和粉絲的支持！」Ejae與Ami一同上台領獎，Nuna則因故缺席，團員也開心說：「這個獎項是由粉絲投票選出的，這意義非凡。」

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Ejae還談到：「感謝所有投票的粉絲，沒有我們熱情洋溢的粉絲，就沒有今天的《Kpop獵魔女團》。」Ami則補充：「感謝你們製作的搞笑表情包、瘋狂的粉絲互動以及無盡的支持。感謝你們在過去一年裡與我們一起歡笑、哭泣和歌唱。」

《Golden》贏得年度歌曲大獎，Ejae開心致謝。（翻攝自IG）

BTS今天在典禮上展現超人氣，無數粉絲為他們瘋狂尖叫，在領獎致詞中，隊長RM對歡呼的觀眾說：「首先，我要向ARMY們致上最誠摯的謝意。非常感謝你們對《SWIM》的喜愛。製作這首歌的時候，我們壓力很大，一直在努力尋找最能代表我們當下風格的音樂。當時我們唯一堅信的就是，我們必須不斷挑戰自我，不斷前進。」

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