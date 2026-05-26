自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

點擊超過14億次神曲《Golden》全美音樂獎獲大獎 BTS魅力驚人也拿獎

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第52屆全美音樂獎在美國洛杉磯MGM Grand Garden Arena舉行頒獎典禮，南韓天團「BTS」防彈少年團一現身就展現超驚人魅力，全場瘋狂尖叫，他們也以《SWIM》一曲擊敗哈利史泰爾斯等歌手，贏得「Song of the Summer」獎項。另外MV點擊超過14億次的神曲《Golden》則獲得年度歌曲大獎。

BTS現身全美音樂獎引起瘋狂尖叫，團員也開心領獎。（翻攝自IG）BTS現身全美音樂獎引起瘋狂尖叫，團員也開心領獎。（翻攝自IG）

《Golden》是 《Kpop獵魔女團》主題曲，由Ejae、Nuna和Rei Ami演唱，歌曲風靡全球，得獎無數，今則再獲全美音樂獎年度歌曲大獎肯定，團員領獎時談到：「這部電影的成功真的離不開歌曲和粉絲的支持！」Ejae與Ami一同上台領獎，Nuna則因故缺席，團員也開心說：「這個獎項是由粉絲投票選出的，這意義非凡。」

Ejae還談到：「感謝所有投票的粉絲，沒有我們熱情洋溢的粉絲，就沒有今天的《Kpop獵魔女團》。」Ami則補充：「感謝你們製作的搞笑表情包、瘋狂的粉絲互動以及無盡的支持。感謝你們在過去一年裡與我們一起歡笑、哭泣和歌唱。」

《Golden》贏得年度歌曲大獎，Ejae開心致謝。（翻攝自IG）《Golden》贏得年度歌曲大獎，Ejae開心致謝。（翻攝自IG）

BTS今天在典禮上展現超人氣，無數粉絲為他們瘋狂尖叫，在領獎致詞中，隊長RM對歡呼的觀眾說：「首先，我要向ARMY們致上最誠摯的謝意。非常感謝你們對《SWIM》的喜愛。製作這首歌的時候，我們壓力很大，一直在努力尋找最能代表我們當下風格的音樂。當時我們唯一堅信的就是，我們必須不斷挑戰自我，不斷前進。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中