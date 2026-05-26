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娛樂 最新消息

驚！大咖歌手確定離開台灣 發律師聲明切割所有帳號

黃大煒已離開台灣，到夏威夷沉潛創作。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）黃大煒已離開台灣，到夏威夷沉潛創作。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾唱紅過《你把我灌醉》，也曾以戲劇《化外之醫》歌曲《The Way I Feel》入圍過金鐘獎戲劇類節目原創歌曲獎的創作歌手黃大煒，驚傳離開台灣，移居夏威夷沉潛創作，今（26日）還發出律師聲明，切割所有社群帳號，強調皆非由他經營管理，上面任何發文或是商業合作都與他無關。

61歲的黃大煒唱紅過《讓每個人都心碎》等歌曲，在KTV都是熱門K歌，不過他已在今年1月離開台灣，到夏威夷展開人生與創作的新階段。今天黃大煒突然發布律師聲明，希望能沉潛回歸創作初心，也同時聲明，社群與關聯帳號以及對外所有工作等相關發言，已全權交由「漢英得力法務事務所」處理。

黃大煒發出律師聲明，切割所有社群帳號。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）黃大煒發出律師聲明，切割所有社群帳號。（黃大煒、漢英得力法律事務所提供）

過去黃大煒曾說過：「沒有音樂，我沒有理由活著。」他也曾獲得金曲獎最佳編曲人獎，除了音樂也參與過《化外之醫》演出，今天透過律師聲明強調，包括臉書和Instagram的帳號都非他親自經營，上面任何發文、照片、活動及商業合作都與他無關。

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