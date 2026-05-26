東石海之夏演唱會卡司公布 陳勢安戴愛玲接力開唱

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣年度夏季指標活動「2026東石海之夏」將於7月18、19日及7月25、26日於東石漁人碼頭熱鬧登場，嘉義縣文化觀光局今天公布「吶喊大舞台」演唱會卡司，集結人氣偶像與實力派歌手，將於7月18、19日晚間7點至9點輪番獻唱，邀請全台民眾齊聚東石漁人碼頭，在海風、音樂、吶喊聲交織下，共度最熱血的夏夜時光。

2026東石海之夏7月18日邀請陳勢安等藝人演出。（嘉義縣文化觀光局提供）

嘉義縣文觀局表示，7月18日由歌手陳勢安領銜登場，女團「幽靈水晶」將以甜酷兼具的舞台魅力掀起青春熱潮，「啦啦隊女神」禾羽將以滿滿活力與應援魅力炒熱現場氣氛，搭配林茉曦及小銘接力演出，帶來兼具青春、節奏與互動感的音樂饗宴。

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7月19日由歌手戴愛玲震撼壓軸，以爆發力十足的高音與舞台魅力引爆全場；超人氣創作唱跳男團U:NUS將帶來動感十足的唱跳演出，實力派歌手李芷婷將以渾厚爆發力嗓音展現細膩情感與演唱實力，搭配彭聖恩及郭嘉誼輪番開唱，從抒情到熱力節奏全面點燃夏夜氛圍。

7月19日由戴愛玲等人開唱。（嘉義縣文化觀光局提供）

嘉義縣文觀局表示，「東石海之夏」為嘉義沿海最具代表性的夏季品牌活動之一，每年皆吸引大批遊客朝聖。今年首週有精彩演唱會，規劃特色市集、在地產業展售及親子遊憩設施，融合音樂、美食、觀光與親子娛樂，打造適合全齡同樂的夏日盛典，全面展現嘉義濱海觀光魅力。

嘉義縣文觀局表示，「2026東石海之夏」最新資訊將陸續公布，民眾可鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網 （https://tbocc.cyhg.gov.tw/）查詢。

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