警認定「明知假錄音仍散播」 《橫豎》今開庭下場曝光

金秀賢（左）與已故金賽綸在她未成年時交往，YouTuber「橫豎研究所」涉嫌違反《性暴力犯罪處罰特例法》、名譽毀損等罪，今天上午將舉行羈押庭。（翻攝自YouTube）

〔記者林南谷／綜合報導〕YouTuber「橫豎研究所」金世義因踢爆韓星金秀賢疑在已故女星金賽綸未成年期間談戀愛而廣為人知，但此案牽涉利用生成人工智慧（AI）進行「深偽語音造假」，「橫豎研究所」遭檢方聲請羈押，首爾中央地方法院今（26）日上午10點30分（南韓時間），針對金世義涉嫌違反《性暴力犯罪處罰特例法》、名譽毀損等罪，進行羈押必要審查。

韓媒報導，警方認定「橫豎研究所」明知是假錄音仍散播，稍後若法院認定他有滅證、逃亡或持續散播不實資訊疑慮，恐將當庭遭羈押。

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首爾中央地方法院近日以違反《性暴力犯罪處罰特例法》（利用攝影機等拍攝及散布）以及《資訊通信網法》中的名譽毀損等嫌疑，向法院聲請對「橫豎研究所」羈押令，韓媒報導，該聲請是由江南警察署提出。

報導指出，「橫豎研究所」涉嫌透過YouTube節目等管道，未經證實地散布金秀賢曾在已故金賽綸未成年時與其交往，以及死者之所以輕生，直接原因恐是金秀賢方面施壓要求償還債務。

南韓司法機關認為，「橫豎研究所」利用生成AI技術，精密模仿並偽造死者生前聲音，策劃並製作虛假的錄音內容，再以此蓄意損害被告訴人的名譽，有其羈押必要。

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