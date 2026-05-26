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娛樂 最新消息

關心平權有志一同 P!SCO揪海洋家族宣布大計畫

海洋家族致力傳達給小朋友平權觀念。（海洋家族提供）海洋家族致力傳達給小朋友平權觀念。（海洋家族提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕搖滾樂團P!SCO與倡議性別平權與友善環境的兒童表演品牌「海洋家族」，日前在「愛嶼搖滾」再度同台演出，也獻唱新歌《走吧走吧向前走》，並宣告7月將舉辦專場合作演出，免費邀請大家同樂。

看似風格截然不同，但是P!SCO與「海洋家族」的哥哥、姐姐們，結緣於去年的「台秋祭」，當時雙方首度合作，在台上帶領全場大跳《刷牙歌》，將原本充滿衝撞與吶喊的搖滾舞台化身充滿童趣的派對，另外看到台下萬人齊跳《Baby Shark》，那畫面讓團員笑稱「心都融化了」。

P!SCO與海洋家族同台演出，氣氛歡樂。（ P!SCO、海洋家族提供）P!SCO與海洋家族同台演出，氣氛歡樂。（ P!SCO、海洋家族提供）

成軍超過15年的P!SCO，演出現場必掛彩虹旗表達對LGBTQ與弱勢族群的支持，這份信念和致力於陪伴孩子學習尊重包容的海洋家族一拍即合。談到新歌《走吧走吧向前走》，P!SCO表示，這首歌在發想時，腦中浮現的是《葬送的芙莉蓮》、JOJO的奇妙冒險第三部》般的勇者冒險場景；而歌曲更深層的意義，則是希望將自身成長中因性別認同而感受到的「孤單」轉化為「陪伴」。

7月10日兩團將在「凝聚力」舉辦「P!SCO x OCEAN FAMILY 3! 2! 1! GO!」合作專場，規劃免費入場，希望到時候為台下觀眾帶來很多驚喜。

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