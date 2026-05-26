台北101驚傳19歲女大生墜落亡！賈永婕深夜沈痛發聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101昨（25日）上午發生墜落事故，1名19歲女大生不明原因從高處重摔至購物中心2樓，送醫搶救後仍宣告不治，母親趕赴現場認屍時當場崩潰痛哭。對此，賈永婕最終在深夜發聲，流露對憾事的沉痛心情。

賈永婕深夜對台北101墜落憾事表示「遺憾。不捨」。（本報資料照）

台北101大樓25日上午10時許驚傳墜落事故，該名19歲女大生當場重摔至購物中心2樓，救護人員獲報到場時，發現她已無呼吸心跳，隨即緊急送往台北醫學大學附設醫院急救，但仍於上午11點41分宣告不治。警方後續從女大生遺留包包確認身分，目前詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

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據了解，台北101購物中心營業時間為上午11時，僅5樓觀景台提早於上午10時開放，因此警方也正釐清女大生是否由觀景台進入購物中心區域。消息曝光後，引發外界高度關注，而女大生母親接獲通知後趕赴現場認屍，見到女兒遺體當場情緒潰堤，場面令人鼻酸。

憾事發生後，台北101董事長賈永婕最終於深夜透過Instagram限時動態，以黑底白字發聲「遺憾。不捨」同時附上雙手合十祈禱符號，雖未多做說明，但外界普遍認為是在為當天發生的墜落憾事表達哀悼。

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