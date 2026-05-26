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娛樂 最新消息

兄爆性侵弟12年！泰國豪門接班人浮出檯面

Pi（左）涉嫌性侵弟弟Sai多年。（翻攝自IG）Pi（左）涉嫌性侵弟弟Sai多年。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國啤酒集團「Singha」勝獅第四代接班人Pi Scott被控性侵弟弟Sai Scott長達12年12日Pi Scott公開影片否認性侵，稱只是小孩子時期捉弄，Sai隔天反擊公開錄音檔中，哭訴在未成年時就被哥哥強迫X交，痛苦不已。

Sai公開關鍵錄音檔，2兄弟以泰文、英文夾雜對話，Sai稱自己無法跟男生交往，「因為我有時候還是會想起你的XX在我嘴巴裡，真的太可怕了、好痛苦，沒有任何弟弟應該受到這樣的經歷，這不只是性侵，而是亂倫了。」他認為哥哥就是利用他年紀還小、還沒有完整的行為能力，才對他伸出狼爪。

Sai Scott昨 （25）日在「守護國土基金會」主席、技術顧問及法律顧問的陪同下出席聯合記者會，指出拚湊與審視過往記憶後，確認自己從9歲到15歲的童年時期慘遭強姦猥褻，甚至還被強迫吸食多種毒品。

據了解，Sai Scott已將所有法律訴訟程序全權委託守護國土基金會處理，並於6月10日上法庭捍衛個人權益。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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